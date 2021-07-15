Розправляли вітрила: українські військові завершили масташтабні навчання НАТО "Сі Бриз-21"

Українські військові активно розправляли вітрила і борознили військові полігони Півдня України, де проходили міжнародні навчання "Сі Бриз-21". Цього разу до українських та американських військових долучились представники 30 країн.

Загалом учасниками тренувань стали приблизно 5 тисяч службовців, 32 кораблі та 40 літаків. Під час навчань підрозділи Військово-Морських Сил ЗСУ проходили оцінку за стандартами НАТО.

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У Чорному морі провели військові навчання

Зокрема, пройшли самооцінку патрульні катери "Слов'янськ" і "Старобільськ" та десантно-штурмова рота морської піхоти ВМС. Упродовж 10 днів українські військові разом із колегами з 30 держав пліч-о-пліч відпрацьовували тактики, стратегії та обмінювалися досвідом.



Військові тренували пліч-о-пліч / Скриншот з програми "Фактор безпеки"

Військові десантувалися з літаків, проривалися у тил противника, відточували протиповітряну та протичовнову оборону, вдосконалювали навички артилерійської стрільби та здійснювали підводні операції. Вправлялися у Північно-Західній частині Чорного моря та цілій низці прилеглих районів.

У навчаннях беруть участь представники різних армій, не лише українці. Крім того, маємо чимало інструкторів НАТО, а це життєво важливо під час маневрів,

– підкреслив лейтенант-командувач збройних сил США Пітер Фоллгатер.

Тренування водолазів

Усі тренування були максимально наближені до реальних подій. Одні з найтриваліших заходів – програми дайвінгу. До занурення залучили 130 водолазів із 6 країн. Тренінги для українських колег, зокрема, провели канадські водолази. Продемонстрували особливу техніку підйому з глибин без використання спеціального устаткування.

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Канада віддано підтримує Україну на шляху євроатлантичної інтеграції і допомагає посилювати обороноздатність збройних сил. У 2015 році Оттава розгорнула навчально-тренувальну місію UNIFIER. Відтоді українські військовослужбовці тренуються під керівництвом канадських інструкторів. Армійців ЗСУ навчають ухвалювати рішення, брати процес управління у свої руки, покращувати навички у тактиці пересування та стрільбах, медицині і топографії, розмінуванні.



Українські військові тренуються під керівництвом Канади / Скриншот з програми "Фактор безпеки"

Від 2019 року посольство Канади перебрало на себе функції контактної місії НАТО в Україні. Це – важлива ланка комунікації з Північноатлантичним Альянсом. Адже допомагає НАТО краще зрозуміти своїх партнерів, а партнерам – більше дізнаватися про організацію договору.

Навчання авіації

У межах навчань Sea Breeze 21 українська та міжнародна авіації відпрацювали спільні дії у небі. Авіаційні рятувальники десантувалися на необлаштоване узбережжя. Двоє бійців стрибнули у "зв'язці" із синім та жовтим парашутом. Ще 1 військовий розгорнув у небі прапор України. За словами військових, такі спільні навчання дають потужний досвід і демонструють готовність діяти за стандартами НАТО.

Вперше в історії навчань брали участь винищувачі Великої Британії. Амбасада Великобританії, так само як і Канади, відіграє роль контактного посольства НАТО в Україні. Без сумнівів, головна частина маневрів тривала в морі.

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Масштабні тренування у морі

До навчань залучили й британські кораблі. Зокрема, "Трент" та "Дефендер". Військові судна Королівського флоту регулярно заходять у Чорне море. Насамперед для навчань з українськими моряками. Лондон допомагає розбудовувати Збройні сили нашої держави. З 2015 року британські інструктори навчають українських військових в межах місії ORBITAL.



В Одесі були кораблі країн НАТО / Скриншот з програми "Фактор безпеки"

21 червня в Одесі на облавку ракетного есмінця "Дефендер" Київ та Лондон уклали угоду про спільне будівництво бойових кораблів для українських Військово-Морських Сил. Серед гостей біля українського узбережжя були кораблі країн НАТО:

румунський корвет "Контрадмірал Себастіан";

болгарський корвет "Бадьорий";

іспанський фрегат "Альваро де Базан";

румунський фрегат "Регіна Марія", який був у Чорному морі вперше.

Есмінець USS ROSS в Україні

У порту Одеси пришвартувався й американський ракетний есмінець USS ROSS – один із найпотужніших військових суден у Чорному морі. Військові обговорили з українським колегам, як побудувати майбутнє з безпечною навігацією.

Як розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, корабель назвали на честь Дональда Росса – офіцера, який у грудні 1941 року ледь не загинув, рятуючи сильно пошкоджене судно. Есмінець Ross залишається символом мужності та відданості.

Есмінець USS ROSS особисто відвідав Президент України Володимир Зеленський. На облавку судна він поспілкувався з екіпажем. Президент заявив, що наймасштабніші за всю історію навчання "Сі Бриз-21" цьогоріч є сигналом підтримки України з боку міжнародних партнерів.

"Сі Бриз-21" демонструє нашу єдність у протистоянні військовим загрозам, які посилюються в Чорноморському регіоні,

– зауважив Зеленський.

Оцінка за стандартами НАТО

Один із пунктів вишколу – оцінка за стандартами НАТО дій екіпажів 2 патрульних катерів типу айленд – "Слов'янськ" і "Старобільськ", а також 2 підрозділів Військово-Морських Сил.

Як наголосив Зеленський, ці навчання є черговим іспитом для українських військових на взаємозв'язку з найкращими флотами світу та перевіркою якості у складі багатонаціонального об'єднання.



"Сі Бриз" проводять з 1997 року / Скриншот з програми "Фактор безпеки"

Крім того, в межах навчань багатонаціональний штаб планував операції відповідно до практик країн НАТО. Учасники маневрів переконані, що такі тренування є одним з головних інструментів, який наближає українське військо до стандартів Північноатлантичного Альянсу.

Ми тут, щоб допомогти українцям опанувати стандарти НАТО. Ці хлопці мають бойовий досвід, їм потрібна лише кілька вказівок, щоб рухатися вперед, розвивати відносини та співпрацю з партнерами, насамперед у Чорному морі,

– наголосив Фоллгатер.

Своїм досвідом поділилися й українські військові, адже мають за плечима реальні бойові дії. Серед військовослужбовців інших країн також є чимало учасників військових конфліктів, зокрема в Афганістані та Іраку.

"Працювати з українцями – це фантастика. Це справді добрі, розумні, працьовиті люди. На сході їхньої держави конфлікт. Тож чимало матросів та солдатів, які беруть участь у навчаннях, діляться власним досвідом", – підкреслив Фоллгатер.



Військові взяли участь у навчаннях "Сі Бриз-21" / Скриншот з програми "Фактор безпеки"

Безпека у Чорному морі є одним із пріоритетів НАТО. Адже 3 союзники – Туреччина, Болгарія та Румунія, мають доступ до його акваторії. Альянс підтримує безпеку у Чорному морі. Літаки НАТО патрулюють повітряний простір, мультинаціональний батальйон розгорнули в Румунії. Ракетні есмінці США регулярно перебувають у чорноморських водах, кораблі союзників патрулюють акваторію.

Підсумки наймасштабніших навчань

"Сі Бриз-21" багатонаціональні навчання під приводом Сполучених Штатів. Вишкіл проводять щороку від 1997 року. У маневрах беруть участь військові країн-учасниць і партнерів НАТО, перш за все з Чорноморського регіону.

За 10 днів навчань кораблі учасників маневрів здолали в морі 12 тисяч морських миль, пілоти налітали більше ніж 80 годин, дайвери понад 300 разів спускалися під воду. Маневри відрізнялися від усіх попередніх вищим рівнем складності. Хоча "Сі Бриз-21" офіційно добігли кінця, союзники обіцяють і надалі підтримувати Україну та стояти на варті безпеки у чорноморському регіоні.

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Про те, як сухопутні війська ЗСУ впевнено тримають лідерство в розбудові міжнародного військового партнерства та як українське військову зміцнює відносини з Північноатлантичним Альянсом – дивіться у програмі "Фактор безпеки".