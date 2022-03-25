Українські військові збили дрони росіян над Одещиною

Загалом ніч на 25 березня в Одесі та області пройшла спокійно. Однак довелось збивати російські дрони.

Частину дронів звечора та вночі збили, деякі "втекли". Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

До речі На Одещині ЗСУ збили ще один гелікоптер окупантів: відео

Над Одещиною знищили ракету

Сили протиповітряної оборони 24 березня знищили над Одеською областю російську ракету. Якою була її ціль та куди була спрямована наразі не повідомляють.

Ймовірно, окупанти запустили ракету з акваторії Чорного моря, адже Одесу періодично обстрілюють ворожі кораблі.

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