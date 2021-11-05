Українські військові частіше використовуватимуть Bayraktar, — Генштаб

Керівник Генштабу Сергій Шаптала заявив, ЗСУ продовжать використовувати ударні безпілотники Bayraktar на Донбасі у відповідь на атаки бойовиків. Саме для того Україна продовжує нарощувати їхню кількість.

За словами Шаптали, перше використання безпілотників було відповіддю на порушення Росією мінських угод. Про це керівник Генштабу заявив в прямому ефірі.

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Україна не порушила угод

Сергій Шаптала розповів, що вперше українські військові використали ударний безпілотник під час чергового порушення Росією мінських домовленостей. Бойовики стягнули артилерію до лінії розмежування та атакували українські позиції. Через це один військовий загинув, а інший отримав поранення. Як наслідок, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ухвалив рішення про використання безпілотника Bayrakrar для відповіді на атаку.

Керівник Генштабу наголосив, що якби українські військові відповіли на атаки також артилерію, то також би порушили мінські домовленості. Також Шаптала додав, що це було не останнє застосування бойового безпілотника.

Нам держава закупляє Bayraktar, в нас є вони на озброєнні. І на цьому не зупиняємося. Ми будемо їх нарощувати ще. Та ситуація, яку зараз обговорюють – правильно ми застосували Bayraktar, неправильно – це було рішення головнокомандувача,

– заявив Шаптала.

Окрім того, керівник Генштабу відповів на звинувачення Кремля про те, що безпілотник залетів глибоко на окуповані території. Шаптала переконаний, що у такому випадку російські найманці скористалися б цією ситуацією та знищили його.

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