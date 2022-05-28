Українські військові зі "Стугни" влучно підбили ворожу техніку: потужне відео
Відважні українські оборонці продовжують давати російським окупантам потужну відсіч. Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого поділилися новими досягненнями.
Воїнам вдалося відправити російську техніку вслід за кораблем. У цьому їм допоміг протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П".
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Від слова "пуск" до знищення ворожої техніки – лише кілька секунд. Кілька секунд, у яких розуміння: ми знищуємо тих, хто прагне знищити Україну,
– розповіли у бригаді.
Бійці опублікували відео, як знищили техніку ворога. Спершу на кадрах помітно, як воїни ціляться, тоді – удар, а далі радість від нових втрат противника.
Дивіться відео, як ЗСУ нищать техніку окупантів:
Що відомо про втрати ворога на війні
Російська армія, яку вважають "другою у світі" зазнає в Україні колосальних втрат. Станом на 28 травня Збройні Сили України ліквідували вже 30 тисяч ворожих армійців. Лише за останню добу вони поквиталися з 250 окупантами. Крім того, наші воїни знищили величезну кількість ворожої техніки. Загальні втрати ворога становлять:
- танків – 1 330 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 258 одиниць;
- артилерійських систем – 628 одиниць;
- реактивних систем залпового вогню – 203 одиниць;
- засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;
- літаків – 207 одиниць;
- гелікоптерів – 174 одиниць;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503 одиниць;
- крилатих ракет – 116 одиниць;
- кораблів та катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 одиниць;
- спеціальної техніки – 48 одиниць.
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До речі, лише на Півдні України за 27 травня наші оборонці збили 6 російських гелікоптерів Мі-8, які завдавали ударів по позиціях ЗСУ. Українські бійці здійснили контратаку під час якої знищили 63 окупантів, 3 сучасних танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град", а також артилерійську установку.
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