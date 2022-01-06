Українські військові знищили БМП окупантів дроном – видовищне відео

Українським військовим на Донбасі вдалося знищити ворожу російську бронемашину. Видовищне відео знищення шириться мережею

З кадрів на відео можна зрозуміти, що аби знищити окупантів українські військові використали дрон. Безпілотний літальний апарат скинув на бронетехніку два осколково-фугасні снаряди.

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І знову побратими з галактики "Отрікс" допомагають з точковими ударами по російських окупантах. Виявляється навіть там не люблять орків,

– написали у описі відео.

Водночас де, коли і за яких саме обставин зняли знищення ворога невідомо.

Війна на Донбасі: останні новини

Окупанти продовжують цинічно порушувати режим тиші на Донбасі, обстрілюючи позиції військовослужбовців ЗСУ. Протягом 2021 року через дії проросійських бойовиків Україна втратила 84 своїх захисників.

Проросійські бойовики з початку 2022 року знову обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі. Внаслідок ворожої атаки 3 січня зазнав поранення український військовий.

Також Донбас 5 січня відвідував глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Після візиту він зробив важливу заяву щодо нарощування російських військ біля кордонів України.

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