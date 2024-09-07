"Такої ще не бачили": ЗСУ з FPV-дрона знищили російську систему РЕБ, яка мала глушити сигнали
Захисники за допомогою FPV-дрона знищили російську РЕБ. Цікаво, що досі подібної система у ворога наші військові не бачили. Та абсурдність ситуації в тому, що станція нібито мала глушити всі частоти FPV-дронів.
Про це розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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Черняк наголосив, що російська станція, яка нібито глушила всі частоти FPV-дронів була знищена саме FPV-дроном. Тож, зіронізував, що у ворога вчергове щось пішло не так, як планувалось.
"На деякій ділянці фронту вдалося знищити російську РЕБ, яку ще не зустрічали до цього. Росіяни її анонсували деякий час до цього і заявляли, що вона глушить всі частоти FPV-дронів. Як не дивно, її знищили FPV-дроном. Можливо, у них щось пішло не так", – розповів він.
Втрати ворога
- Російські війська втратили на війні в Україні ще 1270 солдатів за добу. Загальні бойові втрати армії Росії із початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 623 990 осіб.
- За даними Forbes, минулими вихідними Росія зазнала найбільших і найдорожчих втрат у техніці за час повномасштабної війни. У боях за Покровськ російські військові втратили 180 одиниць техніки за 24 години.