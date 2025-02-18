Уже не перша ворожа втрата ЗРК: бійці ЗСУ вкотре уразили рідкісний С-350

Військові 15 бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" оприлюднили відео із фіксацією удару по рідкісному російському ЗРК С-350. Ймовірно, це відбулося ще влітку чи ранньою осінню 2024 року.

Підтвердженням цьому є зелений колір листя і трави на відео. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Що відомо про ураження С-350

За даними Defense Express, удар 15-ї бригади сприйняли як нібито перше ураження російського ЗРК С-350, який коштує близько 135 мільйонів доларів. Однак, насправді такий випадок трапився не вперше.

Там нагадують, що у грудні 2023 року нацгвардійці знищили пускову новітнього зенітного ракетного комплексу, а вже в лютому 2024 росіяни втратили пускову від С-350 через те, що він підірвався на міні. Варто зазначити, що це стало першим таким випадком у світі.

З цього випливає, що зафіксована на відео втрата російської армії по С-350 є щонайменше третьою за весь час повномасштабної війни Росії проти України.

У виданні також додають, що The Military Balance 2024 повідомляли про те, що на початок минулого року війська Росії могли мати лише 6 пускових ЗРК С-350. Там зазначають, що за таких умов використання цих комплексів у прифронтовій зоні є досить дивним. Це може бути сигналом того, що російській армії просто не вистачає засобів протиповітряної оборони.

Окрім цього, згідно з даними, які можна знайти у відкритому доступі, у 2022 році було зафіксовано використання С-350 для прикриття аеродрому в Таганрозі, а у червні 2023 року росіяни поставили рідкісний ЗРК С-350, щоб прикривати Путіна на ПМЕФ-2023.