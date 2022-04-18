Українські військові звільнили низку населених пунктів на околицях Ізюму Харківської області. Утім, кілька населених пунктів досі залишаються місцями скупчення російських окупантів.

Про це під час брифінгу, організованим медіацентром "Україна", повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

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Звільнення низки населених пунктів у Ізюмі: що відомо

За його словами, внаслідок активних бойових дій, які точилися напередодні 18 квітня, Збройні Сили України відсунули ворога з околиць Ізюму.

Так, я можу підтвердити. Ряд населених пунктів внаслідок інтенсивних бойових дій українськими військовими було звільнено,

– сказав Мотузяник.

Речник Міністерства оборони підкреслив, що на Слобожанському напрямку місто Ізюм та його околиці – це місця найбільшого скупчення російських підрозділів. Саме звідти ворожі підрозділи планують наступати на Схід.

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