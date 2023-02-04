У Великій Британії розповіли, як проходять навчання українських воїнів на Challenger 2
Джерело:Міноборони Великої Британії
Минулого тижня наші військовослужбовці відправилися до Великої Британії. Українські бійці розпочали навчання по використанню британських танків Challenger 2.
У Міноборони країни запевняють, що наші воїни вчаться дуже швидко. Таким чином терміни постачання цих танків до України скорочуються.
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Як проходять навчання
Цього тижня танкісти Збройних Сил України швидко освоїли керування могутнім Challenger 2,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що нещодавно українські військові прибули до Великої Британії для навчань на танках Challenger 2. Уряд Британії надасть Україні танки Challenger 2 разом із країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні.
Військові навчання у Британії / Фото Міноборони Великої Британії
Варто також зазначити, що прем'єр Британії Ріші Сунак не виключає постачання винищувачів Україні. Хоча й пояснив, що навчання наших військових на них може тривати місяцями, якщо й не роками.
Прем'єр також уточнив, що питання полягає в тому, яку підтримку вони можуть надати Україні, щоб вона мала найбільше значення.
Зокрема, Ріші Сунак пригадав, що Велика Британія однією з перших країн поставила важкі танки Україні. Потім рішення ухвалили й інші країни.
Які країни готові надати Україні танки
Після доленосних рішень партнерів Україна отримає десятки танків, зокрема:
- США – 31 танк M1A2 Abrams;
- Німеччина – 14 танків Leopard 2;
- Велика Британія – 14 танків Challenger 2;
- Польща – 60 танків PT-91 та 14 Leopard 2;
- Норвегія – 8 танків Leopard 2;
- Португалія та Канада – по 4 танки Leopard 2;
- Нідерланди планують купити 18 Leopard 2, які орендують в Німеччини, щоб передати Україні;
- Іспанія – від 4 до 6 німецьких танків;
- Словаччина – 30 танків Т-72.
Фінляндія, Данія та Бельгія роздумують над приєднанням до коаліції, а Швеція планує передати власний аналог німецьких танків.