Українські воїни підбили російський вертоліт: він майже вцілів
2 квітня 2022 , 21:42Читать новость на русском
Джерело:Командування Сил спецоперацій ЗСУ
Бійці ЗСУ збили російських вертоліт. Оприлюднили фото, на якому видно, що він майже цілий.
Захисники зазнаичили, що на одного "півня" окупантів стало менше.
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Росіяни змінили тактику через втрачену авіацію
Окупанти втратили у боях проти України багато авіаційної техніки. За даними Генштабу ЗСУ, це щонайменше 143 літаки й 131 вертоліт.
Тепер ворожа авіація намагається не заходити у зону дії української ППО й уникає прямого контакту з винищувачами.
Кабіна підбитого вертольота / Фото командування Сил спецоперацій ЗСУ
Вертоліт вцілів / Фото командування Сил спецоперацій ЗСУ
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