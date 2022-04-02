Українські воїни підбили російський вертоліт: він майже вцілів

Захисники зазнаичили, що на одного "півня" окупантів стало менше.

Важливо Ворог не контролює небо, – Повітряні сили ЗСУ

Росіяни змінили тактику через втрачену авіацію

Окупанти втратили у боях проти України багато авіаційної техніки. За даними Генштабу ЗСУ, це щонайменше 143 літаки й 131 вертоліт.

Тепер ворожа авіація намагається не заходити у зону дії української ППО й уникає прямого контакту з винищувачами.



Кабіна підбитого вертольота / Фото командування Сил спецоперацій ЗСУ