Українські воїни провели бойові стрільби просто в зоні ООС: вогняні фото
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
Як повідомили у Генштабі Збройних сил України, наші вогнеметники пройшли курс тактичної підготовки з бойовою стрільбою. Причому – безпосередньо в районі ООС.
Навчання відбувалися на одному з полігонів Луганської області. Військові не тільки відпрацьовували стрільбу, а й розвивали медичні та тактичні навики.
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Навчання з використанням вогнеметів РПВ-16 відбулися в зоні ООС
На території Операції Об'єднаних сил у Луганській області на військовому полігоні українські вогнеметники мали навчання.
- Вони підвищували свої навички у тактиці (як-от вибір вогневої позиції, рух до вогневих рубежів, відхід під прикриттям тощо) та наданні медичної допомоги.
- А найбільше – вдосконалювали майстерність стрільби (по бойовій техніці та інженерним спорудам супротивника) зі своєї штатної зброї. Мовиться про потужні вогнемети РПВ-16.
Після успішного складання іспитів та влучних залікових стрільб бійці отримали відповідний сертифікат. Далі вони вже будуть інструкторами для інших військовослужбовців.
Вогнеметники на стрільбах в ООС: дивіться фото ЗСУ
На Львівщині бійці ЗСУ вчилися працювати з американськими гранатометами М141
Цього ж дня у Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що на Яворівському полігоні українські бійці опановували новий гранатомет SMAW D (M141). Цю зброю, нагадаємо, надіслали в Україну Сполучені Штати Америки. Тож і допомагали нашим військовим готуватися інструктори з місії США Joint Multinational Training Group-Ukraine.
Гранатомет М141, як зазначили учасники навчань, легкий у використанні та кращий від аналогів, які досі були на озброєнні в ЗСУ. Він призначений для ураження легкоброньованої техніки та укріплень противника на дальність до 500 метрів.
Робота бійців ЗСУ зі SMAW D (M141): дивіться фото АрміяInform
Що цікаво, ракета ця має датчик, який під час влучання визначає тип цілі. Простіше кажучи:
- У випадку потрапляння в м’яку мішень (як-от мішки) ракета занурюється якомога глибше – і тільки тоді вибухає.
- А от під час влучання в бетонну або броньовану ціль ракета спрацьовує миттєво.
Днями були й інші потужні навчання ЗСУ:
- 27 січня ЗСУ відпрацьовували вуличні бої з британськими NLAW (журналіст Андрій Цаплієнко згодом опублікував відео з полігону).
- А 28 січня біля окупованого Криму відбулося тактико-спеціальне навчання артилерійських підрозділів гаубиць великого калібру "Мста-Б".
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