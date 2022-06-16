Українські воїни завершили навчання: Єрмак повідомив, коли в Україну прибудуть HIMARS

Українські військові закінчують навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS. Незабаром РСЗВ почнуть працювати на стороні України.

Про це заявив Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Раніше далекобійне озброєння стало предметом активних дискусій у західних ЗМІ. США і їхні союзники висловили побоювання, що у разі передачі РСЗВ Києву українські сили відкриють вогонь по території Росії.

Читайте також Львівські десантники знищили 2 сучасні російські танки "Владімір" з Javelin

Єрмак підтвердив інформацію Пентагону

Як розповів Єрмак, ракетна артилерійська система повинна прибути до України до кінця червня.

За офіційною інформацією, HIMARS мають бути в Україні вже цього місяця. Наші воїни завершили курс навчання. ЗСУ матимуть потужні РСЗВ,

– написав він.

Нагадаємо, що напередодні головнокомандувач армії США Марк Міллі заявив, що до кінця місяця до України прибуде система HIMARS, боєприпаси й підготовлений екіпаж для операційного застосування. Окрім того, США забезпечили навчання:

420 українців на гаубицях М777,

300 українців – на самохідних гаубицях М109,

129 українців – на бронетранспортерах М113,

100 українців – на безпілотниках,

60 – на HIMARS.

Під час Конференції з питань національної безпеки CNAS заступник міністра оборони США з політичних справ Колін Кол додав, що це – лише "початковий" транш систем HIMARS. Також він підтвердив, що військова допомога від США буде надходити й далі.

Наприкінці травня мовилося про постачання 4 систем, однак зараз точну кількість вже не називають ні українські, ні американські посадовці.

Передача HIMARS в Україну: головне

Заступник міністра оборони з питань політики Колін Кол розповів, що для забезпечення якнайшвидшої поставки HIMARS в Україну, Пентагон попередньо розмістив ці системи в Європі, очікуючи остаточного рішення від президента США Джо Байдена.

3 червня стало відомо, що з українськими військовими працюють тренери, які навчають їх поводитися із новою зброєю. Про це, зокрема, розповів журналіст і продюсер телеканалу ABC News Метт Сейлер.

Народний депутат, представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що США передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS та MLRS. Він розповів, що безперечно, нашій державі потрібно їх більше, утім, навіть та кількість, яка прямує до нас сьогодні – підсилить українських військових.

Більше – генерал США розповів про навчання для ЗСУ з HIMARS: дивіться відео