Українські воїни знищили на Сході понад 200 росіян: відбили 7 атак ворога

Наші Збройні Сили не втомлюються нищити російських загарбників, які вторглися на нашу землю. Статистика "хороших" росіян збільшується з кожним днем.

Найбільш активні та важкі бойові дії тривають на Сході нашої країни. Там російські окупанти продовжують свій підлий наступ, тому і ліквідованих ворогів на цій території найбільше.

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Знищений особовий склад і техніка

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило, що в районі його відповідальності українські захисники продовжують стримувати агресора.

Зокрема, за 18 травня, українські воїни відбили 7 атак російських окупаційних сил.

Втрати ворога складають:

особового складу – до 220 осіб;

танків – 2 одиниці

БМП – 2 одиниці;

БПЛА – 1 одиниця.

Крім того, Генеральний штаб Збройних Сил України щодня звітує, скільки росіян вже знешкодили і скільки їхньої техніки. За останніми такими даними окупанти втратили:

танків – 1235 одиниць;

бойових броньованих машин – 3009 одиниць;

артилерійських систем – 586 одиниць;

РСЗВ – 199 одиниць.

Що ще вдалось знищити нашим військам

У ліквідації живої сили ворога та техніки нашим військовим немає рівних. У цьому вони показують надзвичайно високу майстерність. Наприклад, про збитий російський військовий літак повідомляли 18 травня у штабі 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Там вказали, що ворожий літак ліквідував підрозділ протиповітряної оборони.

Також наші захисники борються й з безпілотниками російських окупантів. У командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомляли, що українські десантники й надалі продовжують знищувати ворожі сучасні безпілотники. Підрозділ протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади знищив 18 травня безпілотний літальний апарат російських окупантів "ZALA 421-08" з зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10".

Збройні Сили України знищили одного з найкращих сибірських снайперів – Сергія Царькова. Він був командиром відділення стрілецької роти снайперів. Сам родом із Забайкальського краю. Це ще раз доводить, що ми ліквідовуємо не просто рядових російських солдат, а й тих командирів-убивць, якими Росія чомусь пишається. Крім того, на нашій землі полягло багато генералів ворога та командних офіцерів загалом.

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