Українські захисники втретє за війну розгромили "еліту" російських військ під Ізюмом

Наші оборонці знову розбили "елітну" дивізію російських військ під Ізюмом у Харківській області. Від попереднього розгрому минуло лише кілька днів.

Ці війська окупанти вчергове підтягнули з перегрупування, але 21 червня українські захисники знову їх знищили. Про це 24 каналу повідомили джерела у розвідці.

До теми Під Ізюмом полягла "еліта" танкових військ: окупантам було всього по 19 – 20 років

Попередній розгром "еліти"

"Елітні" війська Росії вже не вперше відправлять за кораблем на цьому напрямку. Попередній розгром був 15 – 16 червня. Тоді під Ізюмом українським оборонцям вдалося знищити частину танкових військ.

Вражає, що серед загиблих були хлопці по 19 – 20 років. Зокрема, це уродженці Красноярського краю, Тамбова, Карелії, Іркутської області. Ймовірно, такий молодий вік свідчить, що Кремлю вже нема кого відправляти на війну.

До речі, також у розвідці повідомили, що ворожа 16 окрема бригада спеціального призначення втікає з-під Слов'янська. Окупанти накивали п'ятами через втрату боєздатності.

Втрати росіян

Окупанти зазнають шалених втрат на війні в Україні. Зокрема, від 24 лютого ЗСУ вже ліквідували 34 530 російських солдат. За останню добу ця цифра збільшилась на сотню загарбників. Крім того, українські оборонці "мінуснули" чимало техніки ворога:

танків – 1 507 (+3) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 637 (+5) одиниць,

артилерійських систем – 753 (+3) одиниць,

Реактивні системи залпового вогню – 241 (+1) одиниця,

засобів протиповітряної оборони – 99 одиниць,

літаків – 216 одиниць,

гелікоптерів – 183 одиниці,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 622 (+2) одиниць,

крилатих ракет – 137 одиниць,

кораблів та катерів – 14 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 553 (+5) одиниць,

спеціальної техніки – 60 одиниць.

Британська розвідка з'ясувала, що від кінця березня Росія замовчує свої втрати. Натомість бойовики квазіреспублік на Донбасі повідомили про кілька тисяч своїх ліквідованих. Їх загальні втрати складають понад 10 тисяч бійців, з них понад 2 тисячі – загиблі, 8 тисяч – поранені.

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