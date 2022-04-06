Українські захисники яскраво знищили російський танк на Луганському напрямку: потужне відео
6 квітня 2022 , 23:40Читать новость на русском
Збройні Сили України продовжують нещадно бити російських окупантів. Наші захисники знищили ще один танк ворога.
Про це повідомляється на офіційній сторінці у соціальних мережах 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.
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День 42. Луганський напрямок. Військовослужбовці знищили ворожий танк,
– мовиться у повідомленні.
Окрім цього, було оприлюднено відео, на якому видно точне попадання та перетворення танка російських окупаційних військ на металолом.