Ще мінус один ворожий штурмовик: українські захисники збили російський Су-25

Ворожий штурмовик приземлили на Півдні України. Тож загалом від початку повномасштабної війни наші воїни знищили вже 275 літаків російської армії.

Ворожий Су-25 збили близько 8 ранку 30 жовтня на південному напрямку. Штурмовик приземлив наш зенітний ракетний підрозділ. Про це повідомили в Повітряних Силах.

До речі Майже тисяча ліквідованих росіян за добу: втрати ворога станом на 30 жовтня

Українські воїни збили Су-25 / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ

Зазначимо, що Су-25 – це радянський одномісний броньований дозвуковий літак. Зокрема, він призначений для надання авіаційної підтримки сухопутних військ вдень та вночі за прямої видимості цілі.

Також цей штурмовик використовують для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах. Су-25 ще називають "Грачем".

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На Харківщині збили ударний вертоліт Росії

30 жовтня наші захисники приземлили ударний вертоліт ворога. Його збили близько 16 години на Харківщині.

Від 24 лютого українські герої вже знищили 275 літаків та 253 гелікоптери. Також ліквідували 71 200 бійців Путіна. До речі, майже 1000 з них українські воїни знищили лише за одну добу, 29 жовтня.

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