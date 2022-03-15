Українські захисники знищили танки та БМП-3 на Луганщині: разом з ворожим екіпажем

На Луганщині українські оборонці знищили три російські танки та одну бойову машину піхоти. Звісно ж, разом з екіпажами ворога.

Ліквідував техніку рашистів один з підрозділів 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Про нові втрати окупанта повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Так, за раз ворог на Луганщині втратив три танки Т-72 та одну БМП-3 разом з ворожими екіпажами.

Українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам. Разом переможемо!,

– наголосили там.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Більше інформації основні події за останні тижні читайте за посиланням.

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