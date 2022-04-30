Українські захисники знищили ворожий пункт управління: у росіян багато втрат – епічне відео

Нацгвардійці та військові ЗСУ розбили окупантів на Ізюмському напрямку. Вони знищили пункт управління, багато танків та особового складу ворога.

Українські військові знищили понад 30 одиниць ворожої техніки. Точну кількість ліквідованих окупантів не повідомляють. Епічне відео знищення росіян опублікували 30 квітня.

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Ворожу техніку на Ізюмському напрямку виявили спецпризначенці Нацгвардії під час розвідки. Вони відправили дані ЗСУ, і захисники розгромили російських окупантів.

Виявлено та знищено ворожий пункт управління, техніку та особовий склад на Ізюмському напрямку Спецпризначенці Нацгвардія разом з бійцями ЗСУ ефективно відпрацювали по ворогу.

Серед знищеної техніки – половина танків, а БТРи, БМД та МТ-ЛБ.

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ЗСУ на Півдні влучила в позиції росіян 23 рази

Станом на вечір 29 квітня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ 23 рази вдарили по ворогу.

Так українські військові ліквідували 16 російських солдатів, знищили броньовану та автомобільну техніку, станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Втрати ворога станом на 30 квітня

особового складу – 23200 осіб;

танків – 1008 (+22) одиниць;

бойових броньованих машин – 2445 (+27) одиниць;

артилерійських систем – 436 (+1) одиниць;

РСЗВ – 151 одиниця;

засобів ППО – 77 (+4) одиниці;

літаків – 190 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки – 1701 (+6) одиниць;

кораблів / катерів – 8 одиниць;

цистерн з ПММ – 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 232 (+4) одиниці;

спеціальної техніки – 32 (+1) одиниці;

пускових установок ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

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