Історії викрадених Росією: у Брюсселі відкрили виставку про полонених українських журналістів

У Брюсселі в середу, 9 квітня, відкрили фотовиставку Imprisoned Freedom. Вона присвячена українським журналістам, яких незаконно утримують у ворожому російському полоні.

Відкриття виставки відбулося в інфохабі Європейського парламенту. Відомо, що вона триватиме включно до суботи, 11 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут масової інформації.

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Фотовиставка Imprisoned Freedom у Брюсселі

Центральною постаттю виставки стала українська медійниця Вікторія Рощина. Журналістку закатували до смерті в російській в'язниці.

Важливо! Відповідно до даних Інституту масової інформації, Росія утримує в полоні щонайменше 30 цивільних українських медійників.

Вказується, що під час відкриття виставки медіаекспертка Інституту масової інформації Ірина Земляна розповіла про долі вбитих росіянами журналіста Олександра Махова, який став на захист України, і фотожурналіста Максима Левіна.

Також вона закликала робити все можливе для визволення медійників з ворожого полону.

У Брюсселі відкрили фотовиставку про українських журналістів у російському полоні / Фото із заходу

Земляна вказала, що від початку 2014 року в російському полоні побувало понад 100 журналістів, а наразі в неволі перебувають щонайменше 30 журналістів. Це означає, що кожен з них може не повернутися додому живим.

"Адже є історія про Вікторію Рощину, українську журналістку, яка загинула в російському полоні у віці 27 років. Вона була молодою, здоровою жінкою. Що з нею могли робити, щоб вона не вижила? Ми зобов'язані зробити все можливе, щоб повернути українських журналістів, яких Росія незаконно утримує за сфабрикованими звинуваченнями", – розповіла Ірина Земляна.

Зазначимо, що співорганізаторами проєкту є ГО "Інтегріті ЮА", Представництво України при Європейському Союзі, Інститут масової інформації, медіаплатформа Promote Ukraine за підтримки міжнародного фонду "Відродження".

Нагадаємо, що 24 Канал наприкінці 2024 року робив акцію з підтримкою журналістів, яких Росія утримує в полоні. Мета цієї акції була привернути увагу до ситуації та посприяти пошуку ефективного рішення задля якнайшвидшого повернення журналістів до своїх рідних.