Українські альпіністи підкорили Еверест: запаморочливі фото
Група у складі трьох українських альпіністів піднялась на найвищу вершину світу – Еверест.
Як повідомила керівник прес-центру експедиції Яна Ростем, група українців на чолі з Тарасом Позднієм піднялись на найвищу гору світу о 9:30 14 травня за непальським часом.
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До складу групи входять також львів’янин Роман Городечний та дніпрянин Дмитро Семеренко.
Тарас Поздній після підкорення Евересту має намір піднятись на ще один 8-тисячник гору Лходзе.
Раніше підкорення гори Лходзе без кисневої маски анонсувала перша українка, яка підкорила Еверест, Ірина Галай.
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Джерело: 24 Канал
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