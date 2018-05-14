Українські альпіністи підкорили Еверест: запаморочливі фото

Група у складі трьох українських альпіністів піднялась на найвищу вершину світу – Еверест.

Як повідомила керівник прес-центру експедиції Яна Ростем, група українців на чолі з Тарасом Позднієм піднялись на найвищу гору світу о 9:30 14 травня за непальським часом.

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До складу групи входять також львів’янин Роман Городечний та дніпрянин Дмитро Семеренко.

Тарас Поздній після підкорення Евересту має намір піднятись на ще один 8-тисячник гору Лходзе.

Раніше підкорення гори Лходзе без кисневої маски анонсувала перша українка, яка підкорила Еверест, Ірина Галай.

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