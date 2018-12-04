Українські арбітри будуть працювати на матчах фінальної стадії ЧС-2019

ФІФА оприлюднила список арбітрів, які працюватимуть на матчах фінального турніру жіночого чемпіонату світу, що проходитиме в дев’яти містах Франції із 7 червня по 7 липня 2019 року.

До списку ввійшли 27 головних арбітрів та 48 помічників рефері, що представляють шість конфедерацій. Приємно, що в цьому почесному реєстрі присутні й три українки – Катерина Монзуль, Марина Стрілецька та Олександра Ардашева, повідомляє Федерація футболу України.

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Цікаво, що шлях арбітрів до фіналу ЧС розпочався ще у 2015 році, коли ФІФА запустила проект жіночого суддівства "Дорога до Франції-2019".

У найближчі шість місяців триватиме напружена підготовка арбітрів до найпрестижнішого жіночого футбольного турніру на планеті. Перший семінар відбудеться 13-17 грудня цього року в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вже отримала запрошення на нього й наша Катерина Монзуль.

У 2019 році відбудуться два підготовчі збори для арбітрів жіночого ЧС. Перший пройде в лютому, а другий – у середині квітня. Останній підготовчий семінар запланований уже перед самим початком турніру.

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