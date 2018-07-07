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Українські арбітри працюватимуть на матчах Ліги Чемпіонів та Ліги Європи

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Арбітр Ярослав Козик
Арбітр Ярослав Козик / ФФУ

Українські арбітри отримали чергові призначення на поєдинки європейських кубкових турнірів сезону-2018/2019.

11 липня в рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів латвійський "Спартакс" прийматиме сербську "Црвену Звезду". На поєдинку працюватиме українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним. На лініях йому допомагатимуть Володимир Висоцький та Віктор Матяш. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Анатолій Абдула. Про це повідомили в ФФУ.

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12 липня у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи фінський "Лахті" прийматиме ісландський "Хафнарфьордур". На грі працюватиме українська бригада арбітрів на чолі з Ярославом Козиком. На лініях йому допомагатимуть Олександр Корнійко та Андрій Скрипка. Четвертий арбітр — Олександр Дердо.

Того ж дня на тій же стадії Ліги Європи молдовський "Мілсамі" гратиме вдома проти словацького "Словану". На зустрічі працюватиме також бригада арбітрів з України на чолі з Віктором Романовим. На лініях йому допомагатимуть Сергій Беккер та Семен Шлончак. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Денис Шурман.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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