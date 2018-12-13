13:56
13 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ НЕГОДА В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутнє російських ГРУшників. Дослідження дірки в "Союзі"
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Українські біатлоністи Юлія Журавок та Віталій Труш завоювали бронзу на етапі Кубка IBU

      3283 Читать новость на русском
      Українці показали найкращу стрільбу
      Українці показали найкращу стрільбу / twitter IBU Cup Biathlon

      На етапі Кубка IBU в італійському Ріднау українська пара Юлія Журавок та Віталій Труш до останнього претендувала на золоті нагороди. Однак у підсумку опинилися лише треті.

      Читайте також: Скандали-2018: Олімпійські сани Мандзія, "російські обійми" Абраменка та Крим Усика

      Наші біатлоністи продемонстрували найкращу стрільбу серед усіх учасників цієї естафети, використавши на восьми вогневих рубежах усього лише два додаткових патрони. Однак саме останній невдалий постріл Труша дозволив обійти його суперникам. А на трасі обігнати представників Росії та Німеччини українець не зумів.

      Читайте також: Поліція Австрії звинуватила російських біатлоністів у вживанні допінгу, їм загрожує ув'язнення

      Варто зазначити, що за Німеччину, яка фінішувала другою, у цій одиночній змішаній естафеті виступила Лаура Дальмаєр. Володарка Великого кришталевого Глобусу сезону 2016-2017 через змагання на Кубку IBU набирає форму після хвороби перед початком сезону.

      Одиночна змішана естафета

      1. Росія (0+11) 39:03,2
      2. Німеччина (0+10) +2,1
      3. Україна (0+2) +15,3

       

      Теги: Спорт Новини біатлону
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Williams" поїде до Валенсії без нового боліда
       18 січня 2011 , 18:22
      Хіршер відсвяткував першу перемогу в новому сезоні
       17 листопада 2013 , 19:17
      "Барселона" перемагає "Реал" і відривається від Мадрида
       22 березня 2015 , 23:35
      Скандальний український легіонер в Росії прокоментував перехід Селезньова в "Кубань"
       19 березня 2016 , 16:12
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук