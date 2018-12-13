Українські біатлоністи Юлія Журавок та Віталій Труш завоювали бронзу на етапі Кубка IBU

На етапі Кубка IBU в італійському Ріднау українська пара Юлія Журавок та Віталій Труш до останнього претендувала на золоті нагороди. Однак у підсумку опинилися лише треті.

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Наші біатлоністи продемонстрували найкращу стрільбу серед усіх учасників цієї естафети, використавши на восьми вогневих рубежах усього лише два додаткових патрони. Однак саме останній невдалий постріл Труша дозволив обійти його суперникам. А на трасі обігнати представників Росії та Німеччини українець не зумів.

Battle on the last meters was in favor of the team! finishes second and takes the third! pic.twitter.com/uDNoH9Yxl8 — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) 13 грудня 2018 р.

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Варто зазначити, що за Німеччину, яка фінішувала другою, у цій одиночній змішаній естафеті виступила Лаура Дальмаєр. Володарка Великого кришталевого Глобусу сезону 2016-2017 через змагання на Кубку IBU набирає форму після хвороби перед початком сезону.

At the first exchange Dahlmeier and Zhuravok tap their teammates just a second apart. pic.twitter.com/uBKvNr6OiA — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) 13 грудня 2018 р.

Одиночна змішана естафета

1. Росія (0+11) 39:03,2

2. Німеччина (0+10) +2,1

3. Україна (0+2) +15,3