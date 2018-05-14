Українські чемпіони: які команди виграли свої чемпіонати та кубки в України

Донецький "Шахтар" став чемпіоном України з футболу за тур до закінчення чемпіонату. Та окрім футболу, в Україні визначилися чемпіони з баскетболу, волейболу, гандболу, хокею та інших видів спорту. І вони теж потребують згадки.

Футбол

Чемпіон: "Шахтар" (Донецьк)

Володар Кубка: "Шахтар" (Донецьк)

Чемпіонат України з футболу ще триває. Попереду ще один тур. Однак у неділю, 13 травня, "Шахтар" обіграв "Верес" та залишив відрив від другого "Динамо" на рівні п’яти очок. Матч у Києві між цими командами перетворюється на формальність.

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До цього 9 травня "Шахтар" у матчі з "Динамо" виграв Кубок України – в 12-ий раз в історії, обійшовши за цим показником принципового суперника.

Баскетбол

Чемпіон: "Черкаські мавпи" (Черкаси)

Володар Кубка: "Дніпро" (Дніпро)

Регулярний чемпіонат "Мавпи" закінчили лише на другій сходинці, поступившись першістю "Дніпру". Однак в плей-офф чекращанам не було рівних – 8 перемог у 8 матчах і вони вперше стали чемпіонами України. Найважчими були два перші матчі у фіналі з "Дніпром", коли на виїзді "Мавпи" перемогли 76:75 та 76:72.

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Натомість Кубок України "помандрував" до Дніпра. Однойменна команда у "Фіналі чотирьох" у Харкові обіграла "Хімік" та виборола трофей.

Хокей

Чемпіон: "Донбас" (Донецьк)

Україна отримала чемпіона з хокею ще у березні 2018 року. Навряд чи хтось мав сумніви про переможця турніру. "Кременчук" зумів лише в одному матчі фінальної серії до п’яти перемог здолати "Донбас". Відтак втретє поспіль найкращою командою став "Донбас".

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Гандбол

Чемпіон: "Мотор" (Запоріжжя)

32 перемоги у 32 матчах – такий доробок чемпіона України запорізького "Мотора". В останньому матчі команда у дербі приймала принципового суперника – ЗТР. У випадку перемоги останніх нас би очікувала золота серія. Однак не склалося – "Мотор" переміг і вшосте поспіль став чемпіоном України.

Волейбол

Чемпіон: "Барком-Кажани" (Львів)

Володар Кубка: "Барком-Кажани" (Львів)

Чемпіон змінився у волейболі. Вперше ним стала львівська команда "Барком-Кажани". У фінальній серії з "Локомотивом" до трьох перемог львів’яни двічі перемогли у Харкові, згодом двічі програли на власному майданчику, і чемпіонство оформили на полі суперника у останньому матчі.

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До цього у фіналі Кубка "Барком-Кажани" перемогли все той же "Локомотив".

Футзал

Чемпіон: "Продексім" (Херсон)

Володар Кубка: "Енергія" (Львів)

Херсонський "Продексім" зумів захистити титул чемпіона України. Як і попереднього сезону – у матчі проти львівської "Енергії". Третю перемогу у серії "мельники" здобули у Львові.

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До цього "Енергія" виборола Кубок України. У "Фіналі чотирьох" були обіграні київська "Альтернатива" та івано-франківський "Ураган".

Це не всі команди, які ставали чемпіонами України у сезоні 2017-18. До уваги бралися лише найпопулярніші види спорту.