Українські гімнастки завоювали п'ять медалей на гран-прі в Іспанії

Українські гімнастки завоювали п'ять медалей на гран-прі в Марбельї, який проходив з 26 по 28 жовтня.

Лідер збірної команди України Влада Нікольченко в перший день змагань перемогла в багатоборстві (77,050 бала).

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Також Яника Вартлаан стала бронзовою призеркою у вправі з обручем (18,400 бала), а Влада Нікольченко перемогла у вправах з булавами та стрічкою (19,800 і 19,150 балів відповідно) і стала срібним призером у вправі з м'ячем (18,750 бала).

Нагадаємо, що 16 вересня на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Болгарії українським спортсменкам вдалося вибороти бронзові нагороди у змаганнях з м'ячами і скакалками.

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