Українські легкоатлети побили медальне досягнення минулого чемпіонату Європи

Збірна України з легкої атлетики вже виборола три медалі на чемпіонаті Європи-2018.

Мар'ян Закальницький та Аліна Цвілій завоювали золото та срібло відповідно в спортивній ходьбі на 50 км, а Сергій Никифоров виборов бронзу зі стрибків у довжину.

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Таким чином, українці вже перевершили медальне досягнення минулого чемпіонату Європи, оскільки з Амстердаму в 2016 році наша збірна привезла тільки одну медаль - золото Наталії Прищепи в бігу на 800 м у жінок, пише Xsport.

Результати збірної України на чемпіонатах Європи:

1994 рік Гельсінкі – 12 медалей – 3 золото, 6 срібло, 3 бронза – 5 місце в медальному заліку;

1998 рік Будапешт – 6 медалей – 3 золото, 2 срібло, 1 бронза – 6 місце в медальному заліку;

2002 рік Мюнхен – 7 медалей – 3 золото, 3 срібло, 1 бронза – 6 місце в медальному заліку;

2006 рік Гетеборг – 3 медалі – 0 золото, 1 срібло, 2 бронза – 21 місце в медальному заліку;

2010 рік Барселона – 7 медалей – 2 золото, 4 срібло, 1 бронза – 7 місце в медальному заліку;

2012 рік Гельсінкі – 16 медалей – 4 золото, 5 срібло, 7 бронза – 3 місце в медальному заліку;

2014 рік Цюріх – 8 медалей – 2 золото, 5 срібло, 1 бронза – 7 місце в медальному заліку;

2016 рік Амстердам – ​​1 медаль – 1 золото, 0 срібло, 0 бронза – 17 місце в медальному заліку;

2018 рік Берлін – 3 медалі – 1 золото, 1 срібло, 1 бронза – 6 місце в медальному заліку (станом на 10 серпня).

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