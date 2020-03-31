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      Українські морпіхи провела навчання з бойовими стрільбами: працювали танки та артилерія – фото

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      35-а окрема бригада морської піхоти ВМСУ провела батальйонні тактичні навчання з бойовими стрільбами на Херсонщині: фото / "Думская"

      35 окрема бригада морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ провела батальйонні тактичні навчання з бойовими стрільбами. Ця бригада дислокується на Одещині, щоправда маневри пройшли на Херсонщині.

      Участь у навчаннях взяли всі підрозділи з'єднання, включно з танковим батальйоном, передає «Думская».

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      Під час маневрів морпіхи відпрацювали наступальні дії в урбанізованій місцевості. Водночас вони використали:

      • важку броньовану техніку під прикриттям артилерії,
      • засоби протиповітряної оборони.

      Фото з батальйонних тактичних навчань 35-ї окремої бригади морської піхоти ВМСУ

      Батальйонні навчання – останній етап бойового злагодження бригади.

      До слова, нещодавно український президент Володимир Зеленський підписав закон, за яким іноземні війська зможуть взяти участь у міжнародних військових навчаннях, що відбуватимуться на території України.

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Новини Херсона Новини Одеси Збройні сили України
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