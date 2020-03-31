Українські морпіхи провела навчання з бойовими стрільбами: працювали танки та артилерія – фото
35 окрема бригада морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ провела батальйонні тактичні навчання з бойовими стрільбами. Ця бригада дислокується на Одещині, щоправда маневри пройшли на Херсонщині.
Участь у навчаннях взяли всі підрозділи з'єднання, включно з танковим батальйоном, передає «Думская».
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Під час маневрів морпіхи відпрацювали наступальні дії в урбанізованій місцевості. Водночас вони використали:
- важку броньовану техніку під прикриттям артилерії,
- засоби протиповітряної оборони.
Фото з батальйонних тактичних навчань 35-ї окремої бригади морської піхоти ВМСУ
Батальйонні навчання – останній етап бойового злагодження бригади.
До слова, нещодавно український президент Володимир Зеленський підписав закон, за яким іноземні війська зможуть взяти участь у міжнародних військових навчаннях, що відбуватимуться на території України.
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