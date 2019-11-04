Іноземці побили черговий рекорд із купівлі українських держоблігацій

Нерезиденти побили черговий рекорд з купівлі українських державних облігацій. Наприкінці вересня придбаний ними портфель ОВДП зріс до майже ста мільярдів гривень і в 14 разів перевищив обсяг інвестицій на початку року.

До того ж, якщо раніше іноземців більше цікавили середньострокові облігації (до 5 років), то нині вони розкуповують і більш короткі папери з терміном обігу 1-2 роки. Подібна ситуація позитивно позначилася на внутрішньому ринку фінансів. Адже, купити державні облігації можна лише за гривні, відтак іноземці посилюють вартість гривні, продаючи валюту.

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За словами фахівців, справжній бум на державні облігації розпочався у 2017 році і продовжує набувати популярності, адже нерезидентам вигідно купувати українські ОВДП через високу дохідність, стверджує Денис Білий, аналітик з інвестицій Фрідом Фінанс Україна:

Українські ОВДП забезпечують в рази більшу дохідність ніж аналогічні цінні папери в інших країнах. Наприклад, у Німеччині ми можемо бачити навіть від'ємні ставки дохідності. Тому, ми бачимо, що навіть можлива девальвація гривні на ті ж 10% не відлякує іноземних клієнтів,

– запевняє Денис Білий.

Збільшення попиту на ОВДП також пов'язують з відкриттям українського ринку для міжнародного депозитарія Clearstream, завдяки якому іноземним інвесторам відтепер значно легше стало проводити операції з нашими цінними паперами, підвищивши тим самих їхню ліквідність і привабливість. Крім того, українські ОВДП почали продавати і через платформу Bloomberg.

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Популярність держоблігацій не оминула і самих українців. За останні пів року кількість інвестицій в державні папери зросла в рази. Приваблює висока дохідність – 14,5% річних у гривні та 5% – у доларах, а також гарантована ліквідність та відсутність податку на доходи фізичних осіб.

Усе частіше українці купують ОВДП у інвестиційних брокерів. Адже, на відміну від банків, для цього не потрібно мати мільйони.

В компанії Фрідом Фінанс Україна мінімальна сума інвестицій 1150 гривень – це вартість однієї облігації. До того ж компанія пропонує клієнтам чимало додаткових сервісів. Зокрема, незалежно від суми інвестиції, кожного вкладника супроводжує інвестиційний консультант, який не тільки допомагає обрати найбільш вигідні цінні папери та розрахувати їхню дохідність, а й надає необхідні консультації при здійснені будь-яких операцій.

Також серед додаткових сервісів Фрідом Фінанс Україна є call-центр, що забезпечує цілодобову підтримку інвесторів, а також доступ до електронних особистих кабінетів клієнтів. Там інвестори можуть отримати всю необхідну інформацію про кількість придбаних ОВДП та накопичені суми доходів. До того ж, кожний клієнт компанії має можливість забрати свої заощадження у будь-який момент, не втрачаючи вже накопичених відсотків.

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