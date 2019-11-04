10:14
4 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Чому Медведєв їздив до Трампа. Чому Путін вчепився до школярів
      Вєсті Кремля
      17:40, 2 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Які плани в Трампа на Зеленського. Що фермер Тимофійчук робить в Раді
      Вєсті.UA
      18:09, 2 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України

      Іноземці побили черговий рекорд із купівлі українських держоблігацій

       
      Фрідом фінанс – рекорд з купівлі українських ОВДП

      Нерезиденти побили черговий рекорд з купівлі українських державних облігацій. Наприкінці вересня придбаний ними портфель ОВДП зріс до майже ста мільярдів гривень і в 14 разів перевищив обсяг інвестицій на початку року.

      До того ж, якщо раніше іноземців більше цікавили середньострокові облігації (до 5 років), то нині вони розкуповують і більш короткі папери з терміном обігу 1-2 роки. Подібна ситуація позитивно позначилася на внутрішньому ринку фінансів. Адже, купити державні облігації можна лише за гривні, відтак іноземці посилюють вартість гривні, продаючи валюту.

      Важливо: Фінансові брокери: як обрати надійного партнера для купівлі державних облігацій

      За словами фахівців, справжній бум на державні облігації розпочався у 2017 році і продовжує набувати популярності, адже нерезидентам вигідно купувати українські ОВДП через високу дохідність, стверджує Денис Білий, аналітик з інвестицій Фрідом Фінанс Україна:

      Українські ОВДП забезпечують в рази більшу дохідність ніж аналогічні цінні папери в інших країнах. Наприклад, у Німеччині ми можемо бачити навіть від'ємні ставки дохідності. Тому, ми бачимо, що навіть можлива девальвація гривні на ті ж 10% не відлякує іноземних клієнтів,
      – запевняє Денис Білий.

      Збільшення попиту на ОВДП також пов'язують з відкриттям українського ринку для міжнародного депозитарія Clearstream, завдяки якому іноземним інвесторам відтепер значно легше стало проводити операції з нашими цінними паперами, підвищивши тим самих їхню ліквідність і привабливість. Крім того, українські ОВДП почали продавати і через платформу Bloomberg.

      Читайте також: Державні облігації – новий тренд в отриманні пасивного доходу



      Популярність держоблігацій не оминула і самих українців. За останні пів року кількість інвестицій в державні папери зросла в рази. Приваблює висока дохідність – 14,5% річних у гривні та 5% – у доларах, а також гарантована ліквідність та відсутність податку на доходи фізичних осіб.

      Усе частіше українці купують ОВДП у інвестиційних брокерів. Адже, на відміну від банків, для цього не потрібно мати мільйони.

      В компанії Фрідом Фінанс Україна мінімальна сума інвестицій 1150 гривень – це вартість однієї облігації. До того ж компанія пропонує клієнтам чимало додаткових сервісів. Зокрема, незалежно від суми інвестиції, кожного вкладника супроводжує інвестиційний консультант, який не тільки допомагає обрати найбільш вигідні цінні папери та розрахувати їхню дохідність, а й надає необхідні консультації при здійснені будь-яких операцій.

      Також серед додаткових сервісів Фрідом Фінанс Україна є call-центр, що забезпечує цілодобову підтримку інвесторів, а також доступ до електронних особистих кабінетів клієнтів. Там інвестори можуть отримати всю необхідну інформацію про кількість придбаних ОВДП та накопичені суми доходів. До того ж, кожний клієнт компанії має можливість забрати свої заощадження у будь-який момент, не втрачаючи вже накопичених відсотків.

      Це цікаво: Альтернатива банківським вкладам: куди українцям вигідно вкладати гроші?

       

      Теги: Новини України Фінансовий радник finance
      Коментарі
      Коментарі

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук