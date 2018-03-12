Українські паралімпійці підкорюють Пхенчхан

Українські паралімпійці б'ють власні рекорди.

В перший день змагань у Пхенчхані наші біатлоністи завоювали одразу 5 медалей. Боротимуться українці і за нагороди у лижних перегонах та змаганнях зі сноубордингу. Десятий рік поспіль партнером української паралімпійської та дефлімпійської збірних є компанія ВОЛЯ.

"Українська збірна паралімпійська знаходиться у топ 3 збірних світу. Це не просто надзвичайна гордість для нас, як для компанії, підтримувати такий спорт, а гордість для всієї країни. Ми надзвичайно пишаємось тим, що вже за перший день змагань українці заробили 5 медалей і вийшли на один рівень з США", – поділилась PR-менеджер компанії ВОЛЯ Інна Калініна.

Також для вболівальників облаштували спеціальну фан-зону в телецентрі Олівець. Тут вони зможуть не тільки слідкувати за успіхами улюблених спортсменів, а й відвідувати майстер-класи та тематичні майданчики. На одному з них можна буде навчитися писати шрифтом Брайля або ж навпомацки спробувати вгадати скульптури. Також у фан-зоні можна дізнаватися цікаві факти про зимові види спорту.

"Саме завдяки такій організації, завдяки фан-зонам і проводам спортсмени набагато більше підтримки отримають і це їм буде допомагати весь час під час змагань", – сказала семикратна призерка паралімпіади Світлана Трифонова.

Загалом на паралімпійських іграх-2018 у Пхенчхані Україну представлятиме 21 спортсмен. За їхніми досягненнями абоненти ВОЛІ матимуть змогу слідкувати у прямому ефірі. Компанія регулярно поповнює та розширює пакети спортивними каналами.