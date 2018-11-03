Українські тенісистки посіли друге місце за кількістю титулів WTA в сезоні

Завдяки перемогам Еліни Світоліної, Лесі Цуренко та Даяни Ястремської у турнірах WTA, Україна посіла друге місце в списку країн, чий актив поповнився новими титулами в цьому році (на турнірах WTA, без урахування WTA 125K, в одиночному розряді).

Нагадаємо, українки вибороли шість титулів. Еліна Світоліна взяла трофеї в Брісбені, Дубаї, Римі та Сінгапурі. Леся Цуренко захистила звання чемпіонки в Акапулько, а Даяна Ястремська виграла дебютний титул в Гонконзі.

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Лідером сезону залишиться Чехія, яка зусиллями Петри Квітової і Кароліни Плішкової отримала сім титулів в цьому році. Квітова стала чемпіонкою в Досі, Санкт-Петербурзі, Празі, Мадриді та Бірмінгемі, а Плішкова – у Штутгарті і Токіо.

На третьому місці в списку успішних тенісних націй - Німеччина. Анжелік Кербер оформила титули в Сіднеї і на Вімблдоні, Юлія Гергес перемогла в Окленді і Люксембурзі, а Тетяна Марія завоювала трофей на Мальорці.

Варто відзначити, що у цьому сезоні свій перший фінал на рівні WTA провела Катерина Козлова (на Тайвані, Бабош Тімеа обіграла українку в двох сетах), а Катерина Бондаренко стала фіналісткою на змаганнях серії WTA 125k в Індіан-Уеллсі (програла Сарі Еррані в двох партіях).