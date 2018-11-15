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      Українські військові отримають нову партію модернізованої техніки: фото та відео

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      15 листопада з Київського бронетанкового заводу українським військовим відправили техніку: п'ять БТРів, три танки Т-72, півсотні протитанкових керованих ракет, радіолокаційні системи і міномети.

      На Київському бронетанковому заводі постійно відновлюють та модернізують ще старі радянські танки, які були на консервації. При чому, активно ця робота почалась тільки з початку російсько-української війни.

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      15 листопада вкотре техніку та зброю передали в бойові частини Збройних Cил України та Національної Гвардії: це бронетранспортери, танки, бронеавтомобілі, протитанкові ракетні комплекси та міномети.

      Всього ж із початку 2018 року "Укроборонпром" передав армії вже 3,5 тисячі одиниць техніки.

      військова техніка
      Київський бронетанковий завод 

      бронетакнвоий завод
      На заводі постійно відновлюють та модернізують техніку

      зброя оос
      Активізувалась робота під час російсько-української війни

      зброя бронетанковий завод
      Із початку року "Укроборонпром" передав армії вже 3,5 тисячі одиниць техніки

      Як зазначив секретар РНБО, більшість техніки піде саме в частини, які виконують бойові задачі в зоні Операції Об'єднаних Сил.

      Коли ми говоримо, в першу чергу, про протитанкові ракетні комплекси "Стугна-П", "Корсар", то безумовно, вони будуть прямувати в сектор проведення Операції Об'єднаних Сил. Це ж стосується і бронетехніки. Але вже з цієї поставки декілька одиниць бронетехніки буде скеровано у вищі навчальні військові заклади для того, щоб наші студенти навчались не лише в теорії,
      – зазначив секретар РНБО Олександр Турчинов.

      І також в Раднацбезі запевняють – зараз дуже багато уваги приділяється не лише відновленню старої техніки, а й виробництву та розробці новітніх її зразків. 

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Зброя Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України Нацгвардія Війна на Донбасі Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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