Українські військові отримають нову партію модернізованої техніки: фото та відео

15 листопада з Київського бронетанкового заводу українським військовим відправили техніку: п'ять БТРів, три танки Т-72, півсотні протитанкових керованих ракет, радіолокаційні системи і міномети.

На Київському бронетанковому заводі постійно відновлюють та модернізують ще старі радянські танки, які були на консервації. При чому, активно ця робота почалась тільки з початку російсько-української війни.

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15 листопада вкотре техніку та зброю передали в бойові частини Збройних Cил України та Національної Гвардії: це бронетранспортери, танки, бронеавтомобілі, протитанкові ракетні комплекси та міномети.

Всього ж із початку 2018 року "Укроборонпром" передав армії вже 3,5 тисячі одиниць техніки.



Київський бронетанковий завод



На заводі постійно відновлюють та модернізують техніку



Активізувалась робота під час російсько-української війни



Із початку року "Укроборонпром" передав армії вже 3,5 тисячі одиниць техніки

Як зазначив секретар РНБО, більшість техніки піде саме в частини, які виконують бойові задачі в зоні Операції Об'єднаних Сил.

Коли ми говоримо, в першу чергу, про протитанкові ракетні комплекси "Стугна-П", "Корсар", то безумовно, вони будуть прямувати в сектор проведення Операції Об'єднаних Сил. Це ж стосується і бронетехніки. Але вже з цієї поставки декілька одиниць бронетехніки буде скеровано у вищі навчальні військові заклади для того, щоб наші студенти навчались не лише в теорії,

– зазначив секретар РНБО Олександр Турчинов.

І також в Раднацбезі запевняють – зараз дуже багато уваги приділяється не лише відновленню старої техніки, а й виробництву та розробці новітніх її зразків.