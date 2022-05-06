З українських бібліотек вилучать російські пропагандистські книжки
Незабаром розпочнеться велике очищення українських бібліотек. Усі книги, які спрямовані на пропаганду "русского міра", будуть вилучені.
Україна продовжує активне очищення від всього російського та розірвання культурних зв'язків з окупантами. Черга також дійшла і до українських бібліотек.
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Очищення бібліотек від російської пропаганди
У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що активно працюють над оновленням книжкового фонду українських бібліотек. Зокрема, з наших бібліотек вилучать усю російську літературу, яка спрямована на пропаганду, та замінять її україномовною. Також бібліотеки заповнять книгами українських видавництв.
Як повідомляється, основна мета таких заходів – сприяння розвитку нашого книговидавництва, а також запобігання "отруєнню", яким українським громадянам шкодила російська пропаганда.
Пропаганда – це небезпечна зброя. Сьогодні російська брехня отруює все навкруги. Маємо всіма способами боротись із цим явищем. Наразі Міністерство визначило чіткі критерії, за якими російська література буде вилучена з українських бібліотечних фондів,
– заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики України Лариса Петасюк.
Методику вилучення російської пропагандистської літератури з українських бібліотек розробляли провідні фахівці бібліотечної справи зі всієї України.
Російська пропаганда: останні новини
- Виявляється, термін "денацифікація", яким Путін та його пропагандисти намагалися виправдати війну проти України, для більшості росіян абсолютно незрозумілий. Кремлю доводиться відмовлятися від свого ж терміну.
- Росіяни продовжують марити повною окупанцією Маріуполя. Наші захисники тримають оборону та героїчно не дають ворогу втілити свій план. Попри те, що пропагандист Соловйов постійно бреше про повне захоплення міста, побувати у ньому без захисту він не наважився. Навіщо для нього шолом та бронежилет, коли у місті все під контролем росіян, пропагандист посянити не спромігся.
- В окупованому Херсоні росіяни продовжують свої інформаційно-психологічні операції. Вони вимкнули зв'язок та брешуть, що Україна "кинула" херсонців. Це фейк росіян, і Україна робить усе для того, щоб над Херсоном майорів жовто-синій прапор, а місто та область були очищені від російських окупантів.
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