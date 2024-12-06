В Україні можуть спростити виїзд за кордон чоловікам до 24 років: кого це стосується

Депутати Верховної Ради розробляють законопроєкт, який дозволить українським чоловікам 18 – 24 років перетинати кордон. Це стосується студентів, які навчаються в інших країнах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Руслана Горбенка в ефірі Новини.Live. Зазначається, що цей закон вирішить проблему з паспортами та військовим обліком.

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Кому можуть дозволити виїжджати за кордон

Законопроєкт передбачатиме вільний виїзд за кордон для українців 18 – 24 років, які навчаються в іноземних закладах освіти.

Що стосується хлопців віком від 18 до 24 – 25 років – вони не мобілізуються – є пропозиція і в Верховній Раді розробляється законопроєкт, що якщо вони навчаються за кордоном, то надати їм можливість вільно перетинати кордон під час їх навчання,

– сказав Руслан Горбенко.

За словами нардепа, у разі ухвалення цей закон дасть українцям право отримати всі довідки в сервісних центрах і стати на облік, як цього вимагає закодавство.

До слова, раніше Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, завдяки якому громадяни України після досягнення 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік. Відповідну ініціативу підтримали у першому читанні.