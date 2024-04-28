Українським захисникам вдалося встановити контроль над островом Нестрига, – Сирський

28 квітня 2024, 15:47
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Джерело:

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що Україна встановила контроль над островом Нестрига, що на південний захід від Херсона. Олександр Сирський пояснив, що на Півдні ситуація все ще напружена.

Генерал-полковник заявив, що мовиться про Херсонську та Запорізьку області. Перед цим ЗСУ повідомляли, що вони повернули позиції південніше Іванівського на Донеччині. 

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Що відбувається на Півдні 

Олександр Сирський розповів, що:

  • на Новопавлівському напрямку – противник намагається наступати в районі Старомайорського,
  • на Оріхівському – в районах Роботиного та Вербового,
  • на Херсонському – сподівається вибити наші війська з Кринок.

Успіху не має на жодному з напрямків. До того ж на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига,
– заявив Головнокомандувач ЗСУ.  

Варто сказати, що Нестрига є одним з островів, які розміщені у долині та дельті річки Дніпро.

Росіяни намагались його захопити ще восени 2023 року. Тоді аналітики американського Інституту вивчення війни пояснювали, що окупанти намагаються встановити контроль над островами у дельті Дніпра. Тоді вороги намагались захопити плацдарм на острові Нестрига, що на південний захід від Херсона. 

Острів Нестрига станом на 1 вересня 2023 року та на 28 квітня 2024 року / Карти ISW та DeepState

Що відбувається на Херсонщині: дивіться на карті 

Сирський розповів, що відбувається на фронті 

  • Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті загострилась. За його словами, Росія активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках – має тактичні успіхи.
  • Головнокомандувач пояснив, що зміна обстановки – динамічна, окремі позиції переходять "з рук в руки" по декілька разів протягом доби, що породжує неоднозначне розуміння ситуації.
  • Проєкт DeepState писав, що росіяни окупували Бердичі та просунулись у Кислівці, тривали бої у Красногорівці та Новокалиновому. Також окупанти контролюють орієнтовно 80% Очеретиного, решта селища – під питанням.
  • Олександр Сирський підтвердив, що найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де продовжуються запеклі бої. Окупанти на цих напрямках залучили до 4 бригад, намагаються розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового. Детальніше читайте за посиланням

Автор: Діана Квасневська