Головнокомандувач ЗСУ заявив, що Україна встановила контроль над островом Нестрига, що на південний захід від Херсона. Олександр Сирський пояснив, що на Півдні ситуація все ще напружена.

Генерал-полковник заявив, що мовиться про Херсонську та Запорізьку області. Перед цим ЗСУ повідомляли, що вони повернули позиції південніше Іванівського на Донеччині.

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Що відбувається на Півдні

Олександр Сирський розповів, що:

на Новопавлівському напрямку – противник намагається наступати в районі Старомайорського,

на Оріхівському – в районах Роботиного та Вербового,

на Херсонському – сподівається вибити наші війська з Кринок.

Успіху не має на жодному з напрямків. До того ж на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига,

– заявив Головнокомандувач ЗСУ.

Варто сказати, що Нестрига є одним з островів, які розміщені у долині та дельті річки Дніпро.

Росіяни намагались його захопити ще восени 2023 року. Тоді аналітики американського Інституту вивчення війни пояснювали, що окупанти намагаються встановити контроль над островами у дельті Дніпра. Тоді вороги намагались захопити плацдарм на острові Нестрига, що на південний захід від Херсона.

Острів Нестрига станом на 1 вересня 2023 року та на 28 квітня 2024 року / Карти ISW та DeepState

Що відбувається на Херсонщині: дивіться на карті

Сирський розповів, що відбувається на фронті