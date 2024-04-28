Українським захисникам вдалося встановити контроль над островом Нестрига, – Сирський
Джерело:Олександр Сирський
Головнокомандувач ЗСУ заявив, що Україна встановила контроль над островом Нестрига, що на південний захід від Херсона. Олександр Сирський пояснив, що на Півдні ситуація все ще напружена.
Генерал-полковник заявив, що мовиться про Херсонську та Запорізьку області. Перед цим ЗСУ повідомляли, що вони повернули позиції південніше Іванівського на Донеччині.
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Що відбувається на Півдні
Олександр Сирський розповів, що:
- на Новопавлівському напрямку – противник намагається наступати в районі Старомайорського,
- на Оріхівському – в районах Роботиного та Вербового,
- на Херсонському – сподівається вибити наші війська з Кринок.
Успіху не має на жодному з напрямків. До того ж на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига,
– заявив Головнокомандувач ЗСУ.
Варто сказати, що Нестрига є одним з островів, які розміщені у долині та дельті річки Дніпро.
Росіяни намагались його захопити ще восени 2023 року. Тоді аналітики американського Інституту вивчення війни пояснювали, що окупанти намагаються встановити контроль над островами у дельті Дніпра. Тоді вороги намагались захопити плацдарм на острові Нестрига, що на південний захід від Херсона.
Острів Нестрига станом на 1 вересня 2023 року та на 28 квітня 2024 року / Карти ISW та DeepState
Що відбувається на Херсонщині: дивіться на карті
Сирський розповів, що відбувається на фронті
- Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті загострилась. За його словами, Росія активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках – має тактичні успіхи.
- Головнокомандувач пояснив, що зміна обстановки – динамічна, окремі позиції переходять "з рук в руки" по декілька разів протягом доби, що породжує неоднозначне розуміння ситуації.
- Проєкт DeepState писав, що росіяни окупували Бердичі та просунулись у Кислівці, тривали бої у Красногорівці та Новокалиновому. Також окупанти контролюють орієнтовно 80% Очеретиного, решта селища – під питанням.
- Олександр Сирський підтвердив, що найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де продовжуються запеклі бої. Окупанти на цих напрямках залучили до 4 бригад, намагаються розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового. Детальніше читайте за посиланням.