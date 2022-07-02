Летіла на Київ: український боєць розповів, як збив російську ракету Х-22 з "Ігли"

Український захисник з позивним "Хмельницький" збив ракету Х-22 з ПЗРК "Ігла". Вона летіла у бік Києва.

Ракету збив герой зі 101 ОБрО імені генерал-полковника Геннадія Воробйова. Захисник розповів, що це сталося на світанку, коли максимально хилить у сон. Для російських загарбників цей час – улюблений для чергових підлостей.

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Той противний звук не сплутати ні з чим. Сумнівів не було. Як і вагань – тіло рефлекторно почало діяти оперативно. Між пострілом і вибухом, який свідчить про влучання у ціль, кілька секунд. Тоді вони здались вічністю. На щастя, не промазав, і старт був вдалим,

– розповів герой.

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати ворогу значних втрат. Зокрема, станом на 2 липня Генштаб ЗСУ повідомив про 35 870 ліквідованих окупантів.

Також вдалося знищити:

бойових броньованих машин – 3737 (+1) одиниць,

артилерійських систем – 800 (+4) одиниць,

РСЗВ – 246 (+0) одиниць,

засобів ППО – 105 (+0) одиниць,

літаків – 217 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 186 (+0) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8) одиниць,

крилатих ракет – 144 (+1) одиниця,

кораблів / катерів – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2614 (+4) одиниць,

спеціальної техніки – 61 (+0) одиниця.

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