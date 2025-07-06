Сирський відповів, чи залишився в України військово-морський флот
- Олександр Сирський наголосив на важливій ролі Військово-морських сил України в захисті країни, відзначивши їхні успіхи у відбитті російських атак та створенні безпеки в Чорному морі.
- Сирський також зауважив, що ВМС України використовують сучасні технології та безпілотні системи, відіграючи головну роль у відсічі агресору, та вшанував пам'ять загиблих моряків.
Олександр Сирський звернувся до захисників українського моря з нагоди Дня Військово-морських сил ЗСУ. Генерал розповів, у якому стані перебуває український військовий флот натепер.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис головнокомандувача ЗСУ у його телеграм-каналі.
До слова День Військово-морських сил ЗСУ: в Одесі розгорнули рекордний прапор з нагоди свята
Що сказав Сирський про стан українського військового флоту
Олександр Сирський наголосив, що Україна була, є і буде морською державою. Генерал зазначив, що українські військово-морські традиції мають тисячолітню глибину: від княжих флотилій Русі та запорозьких чайок до флоту Української Народної Республіки, який підняв синьо-жовті прапори на Чорному морі понад сто років тому.
З початком повномасштабного вторгнення Росії наші Військово-морські сили стали одним із ключових чинників української стійкості. Разом із вами ми не дали агресору висадити десант в Одесі. Відбили Зміїний. Потопили "Москву". Загалом знищили або пошкодили 28 ворожих кораблів та один підводний човен. Уразили штаб російського флоту у Севастополі. Забезпечили безпеку зернового коридору. Захистили судноплавство у північно-західній частині Чорного моря,
– зазначив Сирський.
Генерал зауважив, що ворог намагався відрізати Україну від моря та підірвати економіку. Та зрештою – українці відсунули окупантів від наших берегів.
"Феномен цієї війни в тому, що Україна, маючи обмежений надводний флот, перетворила колись грізний чорноморський флот Росії на флотилію, яка ховається в бухтах Новоросійська. Ворожий флот фактично усунуто з Криму. І значна частина цієї перемоги – заслуга Військово-морських сил України", – наголосив головнокомандувач ЗСУ.
Він підкреслив, що сьогодні ВМС України – це безпілотні надводні й підводні системи, берегова оборона, морська піхота, яка тримає найгарячіші ділянки фронту на суходолі та ефективно атакує, високоточна зброя, технології, які не лише відповідають викликам, а й формують майбутнє.
Сирський вшанував пам'ять тих українських моряків, які поклали свої життя за незалежність нашої держави у війні проти російського агресора. Генерал також подякував воїнам Військово-морських сил за службу Україні, вірність присязі, стійкість та професіоналізм.