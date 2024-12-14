Собака чекає його на АЗС вже 2 рік: історія полеглого на війні господаря "українського Хатіко"

Собака Ічі вже 2 рік приходить на АЗС у Ладижинці на Черкащині, чекаючи свого друга Олексія Савранського, який загинув на фронті. Хлопець пішов на війну, коли йому було лише 23 роки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова мами Олексія Савранського – Юлії для програми "Сніданок з 1+1".

До теми "Український Хатіко": собака два роки чекає на свого господаря, який загинув на війні

Яка історія господаря Ічі, який чекає захисника на АЗС 2 рік

Жінка з Ладижинки розповіла, що її сину Олексію, на момент початку повномасштабного вторгнення Росії, було 23 роки. У травні 2022 року Олексій вирішив піти добровольцем на військову службу, але спочатку йому потрібна була операція, щоб мати відповідний стан здоров'я для служби.

Коли здоров'я Олексія покращилося, його відправили на військове навчання у Велику Британію. Після закінчення Олексій був направлений на Донецький напрямок, а саме в район Мар'їнки.

Захисник вирушив на своє перше і єдине бойове завдання 17 квітня 2023 року. Під час боротьби із ворогом він героїчно загинув.

До початку повномасштабного вторгнення Олексій працював на місцевій заправці. Щодня його супроводжував пес із кличкою Ічі. Останні два роки Ічі віддано чекав на заправці на повернення Олексія, хоча цього ніколи не відбудеться.

Мати захисника, Юлія, з теплотою згадує глибоке співчуття сина до всіх живих істот. Разом зі своїм вітчимом Едуардом Олексій присвячував свій час порятунку тварин, які цього потребували.

Зокрема, він допоміг вилікувати пораненого лелеку. У сім'ї також є ще один домашній улюбленець – собака на прізвисько Рона.

Кажуть мені з заправки – заберіть його (Ічі – 24 Канал), може, додому, ну що ж він тут. І я його несу додому на руках назад. І він же прийде, переспить, і все одно побіжить назад,

– розповіла мама Олексія.

За словами працівників заправки, раніше пес приходив за графіком. Олексій працював на АЗК один день, а потім відпочивав три дні. Ічі сумлінно приходив у дні чергування свого друга.

Останнім часом частота візитів Ічі на заправку збільшилася. Працівники створили будки спеціально для нього.

Незабаром на будці з'явиться QR-код, який дозволить відвідувачам дізнатися про зворушливу історію Олексія Савранського, на повернення якого продовжує чекати його відданий компаньйон Ічі.