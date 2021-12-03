Український посол закликав Шольца виставити Путіну "каталог санкцій"

Український посол у Німеччині публічно звернувся до Олафа Шольца, який скоро обійме посаду канцлера країни. Андрій Мельник закликав політика виставити російському президенту "каталог санкцій".

Дипломат уточнив, що мовиться про обмеження, які запровадять проти Москви у разі нового вторгнення в Україну. Адже ризики такого розвитку подій значно зросли протягом останніх тижнів.

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Мовиться про виживання України, – Мельник

Український посол переконаний, аби запобігти російській агресії, слід підготувати щось масштабніше, ніж "просто попереджувальні слова від німецької влади". За словами Мельника, Шольц повинен підготувати "жорсткий каталог каральних заходів" й виставити його Путіну до 8 грудня. Саме у цей день політик офіційно стане канцлером Німеччини.

Мовиться про виживання України як незалежної держави. Тому що Путін позбавляє нас права на існування. Він прагне зруйнувати українську державність,

– наголосив дипломат.

До чого закликав український посол

Мельник пояснив, що може "привести Путіна до тями" та вчасно запобігти новій війні у центрі Європи. На його думку, це тільки явна загроза з боку нового федерального уряду. Дипломат уточнив, що під жорсткими санкціями має на увазі:

повне відсторонення Росії від усіх міжнародних організацій;

ембарго на весь імпорт російського газу, сирої нафти і вугілля;

повна заборона німецьких інвестицій в Росію;

заморожування російських держактивів за кордоном, зокрема – банківських рахунків;

відключення Росії від системи міжнародних платіжних операцій SWIFT

Попередні заяви посла Андрія Мельника

Напередодні дипломат нагадав Німеччині про компенсацію за втрачені у роки Другої світової культурні цінності. Він підкреслив, що Україна має на неї право. Посол уточнив, що за час війни з нашої країни зникли 0,5 мільйона цінних музейних експонатів; 46 мільйонів архівних матеріалів та 50 мільйонів книг.

У листопаді Мельник наголошував, що небезпека нового вторгнення Росії в Україну після 2014 року ще не була такою високою, як зараз. Він закликав узгодити в новій коаліційній угоді болісні санкції проти Москви, наприклад – ембарго на імпорт російської нафти та газу.

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