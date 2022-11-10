Український прапор майорить у Чкаловому на Херсонщині, – ЗМІ

Військові продовжують контрнаступ на Херсонщині. Вони 10 листопада встановили прапор у Чкаловому.

Відео у соцмережах опублікували військові, передає 24 канал. Село Чкалове розташовується Великоолександрівській селищній громаді Бериславського району.

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На відео військові встановлюють синьо-жовтий прапор біля адмінбудівлі у Чкаловому під вигуки "Слава Україні! Героям слава!". Село було під окупацією з 24 лютого.

Захисники деокупували Чкалове: дивіться відео

Як українці зустрічають ЗСУ

У селищі Брускинське, яке 9 листопада деокупували від росіян, місцеві мешканці зустрічали захисників. Люди не стримують емоцій та обіймають захисників.

За свідченням очевидців, ворог у Брускинському руйнував будинки, вбивав та катував.

Пів села хат попалили, 6 людей вбили. Одного узагалі не можемо знайти. Катували, – розповіли мешканці.

Захисники закликали людей перебувати в укриттях, оскільки ворог продовжуватиме обстріли.

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