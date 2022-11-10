Український прапор майорить у Чкаловому на Херсонщині, – ЗМІ
Військові продовжують контрнаступ на Херсонщині. Вони 10 листопада встановили прапор у Чкаловому.
Відео у соцмережах опублікували військові, передає 24 канал. Село Чкалове розташовується Великоолександрівській селищній громаді Бериславського району.
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На відео військові встановлюють синьо-жовтий прапор біля адмінбудівлі у Чкаловому під вигуки "Слава Україні! Героям слава!". Село було під окупацією з 24 лютого.
Захисники деокупували Чкалове: дивіться відео
Як українці зустрічають ЗСУ
У селищі Брускинське, яке 9 листопада деокупували від росіян, місцеві мешканці зустрічали захисників. Люди не стримують емоцій та обіймають захисників.
За свідченням очевидців, ворог у Брускинському руйнував будинки, вбивав та катував.
Пів села хат попалили, 6 людей вбили. Одного узагалі не можемо знайти. Катували, – розповіли мешканці.
Захисники закликали людей перебувати в укриттях, оскільки ворог продовжуватиме обстріли.
Зверніть увагу – контрнаступ на Півдні України: дивіться відео
Що відбувається на Херсонщині: останні новини
- Російські вбивці мінують Херсон. Вони закладають вибухівку у квартири та каналізацію. Крім цього, готуються з артилерії обстрілювати лівий берег.
- Генштаб не підтверджує, але й не спростовує інформацію, що росіяни залишили Херсон.
- Головнокомандувач ЗСУ Залужний розповів, що 9 листопада захисники звільнили 12 населених пунктів, а з 1 жовтня військові деокупували 1381 квадратних кілометрів та взяти під контроль 41 населений пункт.