Рекорд сучасної війни: український снайпер знищив окупанта з дистанції 2 кілометра

Снайпер підрозділу активних дій ГУР МО України на позивний "Лектор" майстерно знищив російського окупанта. За словами Кирила Буданова, цей постріл точно увійде в історію української боротьби за свободу.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Головне управління розвідки. Для влучання у ворога воїну знадобився один постріл із гвинтівки Sako M10.

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Новий снайперський рекорд

Спецпризначенець ГУР "Лектор" зміг влучити в російського окупанта кулею калібром .338LM із відстані 2069 метрів.

Снайпер стріляв, стоячи в окопі. У той час окупант рухався посадкою майже на одному рівні з "Лектором".

В умовах сучасної війни у тебе немає можливості вилізти з окопа, розлягтись у посадці тощо. Ворожі дрони не дозволяють стріляти з класичних положень,

– розповів снайпер.

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов зазначив, що "Лектор" виконав важку професіональну роботу, влучивши у рухому ціль на такій відстані.

Досягнення "Лектора" під час повномасштабної війни

Снайпер "Лектор" у цивільному житті був єгерем. Але з початку війни долучився до війська разом із сином. Служив у розвідці однієї з бригад ТрО. З лютого 2023 року спецпризначенець виконує бойові завдання у лавах підрозділу активних дій ГУР.



Воїн пройшов кілька військових навчань, зокрема снайперський вишкіл ГУР та курс "Гнів Пречистий". Професіоналізм "Лектора" підтверджують понад три десятки знищених цілей.

Снайпер вміє працювати з різними типами гвинтівок, які обирає під кожну задачу окремо.

Варто знати! Під час війни в Афганістані підтверджений рекорд для такого калібру встановив британський снайпер Крейґ Гаррісон. У листопаді 2009 року він успішно вразив двох талібів кулею із відстані 2475 метрів. Для цього снайпер спочатку зробив дев’ять пристрілочних.

Нагадаємо, раніше кадри відважної боротьби українського снайпера та стрільця російських окупантів на Бахмутському напрямку показали у 30-й механізованій бригаді ЗСУ.