Український спецназ працює у глибокому російському тилу, – The Times

Підрозділ українських Сил спеціальних операцій виконує диверсійні завдання на території Росії, зокрема знищує склади боєприпасів і сховищ нафти.

Видання повідомляє про це з посиланням на коментарі неназваного офіцера української розвідки й двох 25-річних сержантів підрозділу ССО з позивними "Двадцять Другий" і "Красень".

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Самі бійці не назвали цілі своїх прихованих операцій у тилу російських окупантів, але журналісти зробили висновок, що вибухи на складах зброї й нафтобазах в Росії, ймовірно, пов'язані з діями українського спецназу.

І "Красень", і "Двадцять Другий" беруть участь у бойових діях проти російських військ із початку війни на Донбасі 2014 року. Вони пройшли тривалий вишкіл, аби стати бійцями ССО.

"Росіяни не можуть збагнути, як це": спецпризначенці розповіли деталі операцій

За інформацією видання, українські гелікоптери пізно вночі летять низько над землею і доставляють бійців українського спецназу на територію Росії.

У цих операціях задіяні військовослужбовці 10 загону спеціального призначення під назвою "Шаман", які мають навички зі здійснення диверсійно-розвідувальних операцій у тилу противника.

Росіяни так і не спроможні збагнути, як це стається, вони не можуть повірити, що ми можемо бути там (на території Росії),

– розповів спецпризначенець з позивним "Красень".

Довідка! У прикордонних з Україною областях Росії почастішали пожежі й вибухи. Про інциденти повідомляли у російському Бєлгороді, Курській області та на Пермському пороховому заводі.

Загоряння стратегічних об'єктів, як-от нафтобази, військові частини, військкомати, електростанції чиновники російська влада зачасту ніяк не коментує.

У Росії горіла військова частина

11 червня повідомлялося, що у Брянській області Росії знову спалахнула пожежа у військовій частині. ЗМІ заявляли, що інцидент стався у Халтуриному, що в окрузі Клинці Брянської області.

Згодом стало відомо, що внаслідок пожежі згоріло багато російської техніки, яку, ймовірно, доставили з України на ремонт.

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