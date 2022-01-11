Український спецслужбовець отримав 10 років за зраду держави

11 січня 2022 , 13:53
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Колишнього працівника спецслужби України засудили до 10 років позбавлення волі. Він допомагав терористичним угрупованням на Донбасі.

Звинувачення висунула Чернівецька обласна прокуратура. До того ж, у колишнього працівника спецслужби конфіскували майно.  ​

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Що саме незаконного робив спецслужбовець

Правоохоронці встановили, що з 2014 року й донині службовець родом з окупованого Донецька сприяє діяльності терористів так званої "республіки". Він бере активну участь у бойових діях проти військових ЗСУ та правоохоронців.

В експрацівника спецслужби є спеціальна освіта та професійні навички, щоб проводити розшуки та контррозвідку проти ЗСУ та СБУ.

Він був серед учасників незаконного збройного формування "Макіївський міський відділ Міністерства державної безпеки". Звинувачений активно вербував цивільне населення, щоб люди збирали інформацію про учасників АТО й ООС.

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Автор: Оксана Княжик