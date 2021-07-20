Український суд може заарештувати міністра оборони Росії Шойгу, – СБУ

Сергій Шойгу 20 липня не з'явився до СБУ. Такі дії створюють передумови, щоб суд розглянув клопотання слідчих СБУ про взяття російського політика під арешт без його участі.

Пресслужба СБУ у коментарі 24 каналу розповіла, що публікація повістки про виклик в СБУ на офіційному сайті – процесуальний крок. Він необхідний для притягнення підозрюваних до відповідальності.

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Неявка міністра оборони Рросії Сергія Шойгу до СБУ створює передумови для суду, щоб розглянути клопотання слідчих СБУ про арешт без його участі,

– розповіли у відомстві.

У клопотанні мовиться про "затримання підозрюваного з метою приводу для обрання запобіжного заходу".

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