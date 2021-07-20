Український суд може заарештувати міністра оборони Росії Шойгу, – СБУ
20 липня 2021 , 17:54Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Сергій Шойгу 20 липня не з'явився до СБУ. Такі дії створюють передумови, щоб суд розглянув клопотання слідчих СБУ про взяття російського політика під арешт без його участі.
Пресслужба СБУ у коментарі 24 каналу розповіла, що публікація повістки про виклик в СБУ на офіційному сайті – процесуальний крок. Він необхідний для притягнення підозрюваних до відповідальності.
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Неявка міністра оборони Рросії Сергія Шойгу до СБУ створює передумови для суду, щоб розглянути клопотання слідчих СБУ про арешт без його участі,
– розповіли у відомстві.
У клопотанні мовиться про "затримання підозрюваного з метою приводу для обрання запобіжного заходу".
Підозра Шойгу: головне
- Російського міністра оборони Сергія Шойгу СБУ викликала у Маріуполь для вручення підозри. Її підписав старший слідчий Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях Тарас Бутенко.
- Російського політика звинувачують у створенні заборонених воєнізованих збройних формувань. Діяльність Шойгу призвела до загибелі людей, а також – інших тяжких наслідків.
- Якщо вину міністра доведуть, в Україні йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.