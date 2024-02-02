Україна могла зірвати виробництво найсмертоноснішого російського безпілотника, – ЗМІ

У серпні 2023 року потужна "бавовна" завітала у російське місто Сергієв Посад (Московська область). Там епічно палав оптико-механічний завод. А після цього у Росії почалися проблеми з виробництвом російських "Ланцетів".

Вибух на "Загорському оптико-механічному заводі" пролунав 9 серпня 2023 року. Окупанти тоді дуже довго бідкалися через потужну "бавовну". Схоже, вона наробила чимало збитків.

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А що сталося з "Ланцетами"

У Forbes вважають, що удар по "Загорському оптико-механічному заводі" зірвав виробництво російських "Ланцетів". У виданні зауважили: раніше російські ЗМІ показували відео компанії "Зала Аеро" (виробника "Ланцетів"). Тоді показували стелажі з сотнями смертоносних безпілотників. Ними хвалився гендиректор компанії Олександр Захаров.

Окрім того, в одній зі статей мовиться, що виробництво "Ланцетів" зросте у 50 разів. Це виглядало дуже поганою новиною для України. За логікою, "Ланцетів" мало б стати набагато більше. А їх раптом поменшало. Упродовж останніх місяців кількість атак цим видом дронів суттєво знизилися.

Замість того, щоб зростати, виробництво "Ланцетів" було скорочено. Щось сталося в серпні, що завадило ZALA перетворити корпус "Ланцет" на готову продукцію,

– зауважили у Forbes.

Російським окупантам не вдасться реалізувати жодних своїх планів. А "бавовна" на території країни-агресорки продовжить квітнути.