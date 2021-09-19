Український ударний дрон непомітно знищує військове озброєння Росії – Техніка війни

Перший український ударний безпілотник "Скайфіст" завдав російським окупантам чимало втрат. Ударний дрон непомітно заходить в тил ворога на глибину 45 кілометрів і скидає 2 кілограмовий снаряд по ворожих цілях.

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Нові Javelin для України та навчання у Чорному морі

• Україна отримає від США ще одну партію протитанкових ракет Javelin. Новий пакет допомоги становить 60 мільйонів доларів. Вартість одного комплекту 2014 року виготовлення складає 246 тисяч доларів

• Танки Т-80 ЗС України вперше у 2021 році влучали у мішені з допомогою БПЛА. Екіпажі отримують координати в режимі реального часу на планшет, опрацьовують дані і вражають ціль із танкового озброєння на дальності 7,5 кілометрів.

• Морські авіатори завдали вогневого удару в акваторії Чорного моря. У тренуваннях брали участь два гелікоптери Мі-8 та Мі-14ПЧ. Екіпажі гвинтокрилів відпрацювали елементи радіолокаційного пошуку човна умовного противника та тактичне бомбометання. Екіпажі Мі-8, після бойового маневрування парою, відпрацювали практичні пуски некерованих ракет.

До слова Бомбардувальники ЗСУ відпрацювали дозаправку у повітрі

• Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України розпочали активну підготовку до тактичних навчань з бойовою стрільбою, в рамках стратегічних командно-штабних навчань "Об’єднані зусилля – 2021". Головною метою навчань ЗРВ є перевірка вишколу розрахунків під час бойових пусків зенітних керованих ракет по повітряних цілях.

• Бомбардувальники Повітряних сил ЗС України здійснили дозаправлення під час польоту. Льотчики відпрацювали збільшення радіусу дії Су-24М і Су-24МР. Літаки призначені уражати наземні та надводні цілі у складних метеоумовах на малих висотах.

• На озброєння ЗСУ прийнято РЛС "Фенікс-1", яка стане очима ЗРК "Бук-М1". Станція дозволяє виявляти класи і типи повітряних об’єктів та пеленгувати джерела перешкод.

• Україна завершує контракт з Китаєм на будівництво малих десантних кораблів на повітряній подушці "Бізон" проєкту 958. Судно призначене для приймання з берега підрозділів морської піхоти з бойовою технікою, висадки на узбережжі противника та вогневої підтримки десантно-штурмових військ.

Цікава озробка від BAE Systems та новий танк Challenger 3

• Компанія BAE Systems створила мобільний командно-комунікаційний центр для порятунку людей в надзвичайних ситуаціях. Система дозволяє тим, хто опинився у завалах, користуватися своїми телефонами.

• Німеччина та Норвегія спільно будують човни Type 212CD. Субмарини оснащують повітронезалежною енергетичною установкою, зменшують акустичну помітність субмарини і підвищують характеристики дальності, швидкості та автономності.

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• Спільна розробка Rheinmetall BAE показала новий бойовий танк Challenger 3. Танк оснащено новою баштою, покращено захист корпусу. У компанії зазначають, що Challenger 3 стане основним танком НАТО.

• Військово-морські сили США вперше відпрацювали дозаправлення винищувача F-35 лайтінг ту з допомогою безпілотника компанії Boeing. Дрон дозаправник MQ-25 на висоті 3 кілометри успішно здійснив передачу пального.