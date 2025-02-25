Український уряд 26 лютого порекомендує підписати угоду зі США, – Bloomberg

Кабінет міністрів України порекомендує у середу, 26 лютого, підписати угоду зі США стосовно корисних копалин на території нашої держави. Таке рішення пропонують ухвалити після тиску американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає 24 Канал.

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Кабмін порадить підписати угоду

Журналісти, посилаючись на джерела, повідомили, що кабінет міністрів України, ймовірно, вже завтра запропонує підписати угоду зі США. Задля цього президент США Дональд Трамп тривалий час тиснув на українського президента Володимира Зеленського.

Нагадують, що Вашингтон вимагав від нього, аби він прийняв угоду, яку вперше представив міністр фінансів Скотт Бессент у Києві раніше в лютому, але Володимир Зеленський відхилив відповідний документ через відсутність пункту про гарантії безпеки.

За словами співрозмовників, угода не передбачає жодних конкретних гарантій безпеки, але офіційні особи США заявили, що економічні зв'язки забезпечать "фактичний щит безпеки". Також очікується, що детальна угода буде розроблена пізніше.

Припускають, що угода дозволить Трамп вгодити його прихильникам задля подальшої підтримки України, особливо у разі затягування переговорів з Росією. Зокрема, це може допомогти, якщо знадобиться, щоб Конгрес схвалив додаткову допомогу.

До слова, журналісти Financial Times пишуть, що США зняли найбільш жорсткі вимоги до України, і Київ погодився підписати документ, коли США відмовилися від вимог щодо права на 500 мільярдів доларів потенційного доходу від експлуатації цих ресурсів.