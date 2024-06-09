Український військовий літак вперше обстріляв ціль на території Росії, – Sky News

9 червня український військовий літак уперше атакував ціль на території Росії. Атаку здійснено по командному пункту у Бєлгороді.

Про це повідомило видання Sky News із посиланням на джерело серед українських військових.

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ЗСУ вперше атакували авіацією на території Росії

У статті ідеться, що ЗСУ обстріляли російський командний пункт у районі Бєлгорода. Про те, які боєприпаси для цього використали, невідомо.

"Хоча оцінку збитків усе ще проводять, це підтвердили як пряме влучання. Це перший боєприпас ЗСУ, яким із повітря атакували ціль на території Росії", – зазначає видання.

Вибухи у Бєлгороді

Водночас 24 Канал намагався отримати підтвердження у Повітряних силах, але наразі там відмовились коментувати інформацію.

Раніше ми писали, що сьогодні, 9 червня у Бєлгородській області біля селища Ракитне стався приліт. До цього там лунали вибухи і було оголошено повітряну тривогу. Російська влада повідомляла, що унаслідок атаки зафіксовано влучання у нежитловий об'єкт.

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