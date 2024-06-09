Український військовий літак вперше обстріляв ціль на території Росії, – Sky News
Джерело:Sky News
9 червня український військовий літак уперше атакував ціль на території Росії. Атаку здійснено по командному пункту у Бєлгороді.
Про це повідомило видання Sky News із посиланням на джерело серед українських військових.
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ЗСУ вперше атакували авіацією на території Росії
У статті ідеться, що ЗСУ обстріляли російський командний пункт у районі Бєлгорода. Про те, які боєприпаси для цього використали, невідомо.
"Хоча оцінку збитків усе ще проводять, це підтвердили як пряме влучання. Це перший боєприпас ЗСУ, яким із повітря атакували ціль на території Росії", – зазначає видання.Водночас 24 Канал намагався отримати підтвердження у Повітряних силах, але наразі там відмовились коментувати інформацію.
Вибухи у Бєлгороді
Раніше ми писали, що сьогодні, 9 червня у Бєлгородській області біля селища Ракитне стався приліт. До цього там лунали вибухи і було оголошено повітряну тривогу. Російська влада повідомляла, що унаслідок атаки зафіксовано влучання у нежитловий об'єкт.
Дозвіл завдавати ударів по Росії
- США та Франція нещодавно дозволили ЗСУ використовувати надане ними озброєння для ударів по військових об'єктах усередині Росії, звідки російські окупанти атакують Україну.
- Президент США Джо Байден підтвердив, що американські боєприпаси можуть бути використані на території Росії для захисту міста Харків на північному сході України. Натомість заборонили атакувати їхньою зброєю Москву і Кремль.
- Тоді як міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон лише зазначив, що Україна може самостійно вирішувати, як використовувати британську зброю, зокерма крилаті ракети Storm Shadow.