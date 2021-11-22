Український військовий отримав поранення у зоні ООС

22 листопада 2021 , 12:01
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Джерело:

фейсбук Операції об'єднаних сил

Через обстріл проросійських бойовиків один український військовослужбовець отримав поранення. Йому надали допомогу та доправили у лікарню.

Протягом минулої доби, 21 листопада, бойовики застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили на сайті Операції об'єднаних сил.

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Військовий на Донбасі отримав поранення

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали в лікувальний заклад,
– мовиться у повідомленні. 

Попередньо відомо, що стан його здоров'я – задовільний.

З початку доби, 22 листопада, російсько-окупаційні війська вже тричі порушували режим припинення вогню. Зокрема гатили:

  • в напрямку Попасної – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • у сторону Причепилівки – проросійські бойовики гатили двічі, використавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.  

Остання інформація щодо ситуації на Донбасі: коротко

  • За минулу добу, 21 листопада, бойовики двічі порушили режим тиші на Донбасі. З них один – зі застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
  • У напрямку Попасної – вели вогонь з мінометів калібру 82 міліметри та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Катеринівки – з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
  • 21 листопада українська розвідка попередила, шо Росія готується напасти на Україну. Державу вже оточили тактичні групи батальйонів російських військ – виглядає, ніби окупанти намагаються взяти її в кільце.
  • 22 листопада стало відомо, що розвідка США попередила про ймовірний наступ Росі країни ЄС. Зокрема, за їхніми даними, мовиться про ймовірну атаку з окупованого Криму, через кордон з Росії та через Білорусь.
Автор: Діана Квасневська