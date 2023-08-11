Перший випадок, коли я заплакав на війні, – український захисник розповів, за що воює

Українські військові знають за що воюють. Кожен із бійців розуміє ціну волі та незалежності країни. Знає, що вдома їх чекають рідні, яких вони пішли захищати.

406 окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова показала відео з військовим, який розповів за що воює конкретно він. Захисник пригадав випадок на передовій, який змусив його розплакатись.

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"За що ти воюєш"

Військовий каже, що вперше заплакав на війні, коли був на посаді начальника розвідки дивізіону.

Ми їхали на СП-шку, відпрацювати, їдемо назад, був відчинений магазин, стали купити носки, пральний порошок, такого – дрібнички. До нас під'їхав дідусь, йому за 90 – іде й опирається на велосипед, бо сам йти не може. Він підходить до нас і витягає з кишені цукерки,

– пригадав військовий.

За його словами, захисники спершу відмовлялись і пропонували щось купити дідусю: хліб, води, продуктів, але той відмовився і сказав "що знає, як це".

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