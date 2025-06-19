Провів ніч у полоні, підірвав ворогів і повернувся до своїх: історія виживання бійця 128 ОГШБр

Український боєць із позивним "Лапа" провів ніч у полоні з двома російськими військовими в одному окопі. Вони тримали його зв’язаним, але він зумів обманути ворога, вирватися та повернутися до своїх.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на 128 окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду.

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Що відомо про бійця, який вирвався з російського полону

50-річний Василь із Закарпаття, батько трьох дітей і досвідчений військовий, провів ніч у полоні з двома російськими солдатами в одному окопі. Однак зранку він повернувся до побратимів, тоді як окупанти залишилися там назавжди.

До повномасштабної війни Василь виготовляв меблі, майстерно обробляв деревину. Попри "залізобетонну" відстрочку, добровільно пішов на фронт. Воював у найгарячіших точках, неодноразово отримував поранення і має кілька контузій.

Василь "Лапа" / Фото 128 ОГШБр

Як бійцю вдалося вирватися з полону

Під час короткого затишшя на позиції командир відділення Василь вийшов на сусідню позицію, щоб підзарядити радіостанцію. Коли повертався, несподівано зіштовхнувся з двома російськими штурмовиками - ті пробрались через густу посадку, де не спрацювала аеророзвідка.

Окупанти направили на нього автомати та наказали здатися. Після цього Василя зв’язали й відібрали зброю. Після цього всі троє сховалися в тому самому тісному окопі, де чекали підкріплення.

Упродовж ночі Василь намагався звільнити руки, прикидався поступливим, вів діалог. Він витримав психологічний тиск та не видав жодної цінної інформації. Коли росіяни втратили пильність і самі розв’язали йому руки, боєць побачив шанс на втечу. Коли над позицією з’явився український дрон, Василь переконав окупантів, що має вийти з окопу, аби сховати їхні речі нібито, щоб не видати їхню присутність.

Насправді ж Василь дістав заздалегідь сховану гранату. Повернувшись в окоп, кинув її просто під ноги загарбникам. Сам він отримав поранення, але зумів вибратися з окопу і добігти до своїх. Ймовірно, росіяни загинули на місці або померли від втрати крові.

Після інциденту ворог обстріляв позицію з мінометів. Василя евакуювали й доставили до шпиталю. Наразі він поступово відновлюється.

"Я не панікував, не впав у відчай. У таких умовах виживають ті, хто вірить у себе і знає, як діяти", - зазначив Василь.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ ліквідували командира батальйону 30-го мотострілкового полку Росії майора Андрія Ярцева. Подія трапилася в районі Андріївки Донецької області.